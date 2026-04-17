Археологи знайшли унікальний водний шлях під полями Німеччини: що відомо

Римський канал. Фото: Land

У Німеччині археологи виявили масштабний штучний канал римської доби, який був прихований під орними землями регіону Гессіше-Рід. Аномалію під ґрунтом зафіксували як довгу пряму лінію, що простягалася на сотні метрів. Дослідження підтвердило: це не природне русло, а інженерна споруда античного періоду.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

Канал з’єднував річку Рейн із військовою гаванню поблизу Требур-Астгайма. Його ширина сягала близько 15 метрів, а глибина — до 2,5 метра, що робило можливим рух як патрульних човнів, так і вантажних суден. За оцінками науковців, ця водна артерія відігравала важливу роль у логістиці — як для транспортування ресурсів, так і для переміщення військ.

Маршрут каналу вів до бургуса — укріпленого форпосту пізньоримського періоду. Об’єкт функціонував за правління імператора Валентиніана І у IV столітті й виконував роль захищеного внутрішнього порту на кордоні імперії. Його інфраструктура охоплювала потужні оборонні стіни та спеціально облаштовану гавань для безпечного швартування суден.

Водночас канал був частиною ширшої водної системи, яка поєднувала Рейн із внутрішніми шляхами. Ймовірно, тут здійснювали перевантаження товарів: великі річкові судна передавали вантажі меншим, здатним рухатися вузькими каналами вглиб територій.

Вік каналу підтвердили за допомогою радіовуглецевого аналізу осадових відкладень. Результати показали, що канал використовували не лише в римський період: його очищували та підтримували в робочому стані щонайменше до VII–VIII століть — уже після падіння Західної Римської імперії, в епоху Меровінгів і Каролінгів.

Дослідження ускладнювалися тим, що канал розташований під приватними полями, а високий рівень ґрунтових вод не дозволяв проводити класичні розкопки. Тому археологи застосували неінвазивні методи — магнітну градієнтометрію, електромагнітну індукцію та електротомографію.

Вирішальним чинником стала різниця в електропровідності ґрунтів: мул і глина, якими був заповнений канал, проводять струм інакше, ніж навколишні піщано-гравійні шари. Це дозволило точно окреслити його межі. Додатково вчені використали зондування та відібрали осадові керни, що відобразили етапи функціонування споруди.

Аналіз кернів показав чергування піску й мулу: піщані шари свідчать про активний рух води, тоді як мул накопичувався в періоди занепаду. Це вказує, що канал неодноразово розчищали та підтримували в експлуатаційному стані.

Археологічний контекст також допоміг уточнити хронологію. Канал перетинає територію римського військового табору, датованого приблизно 14–20 роками нашої ери, отже його проклали пізніше, але ще до спорудження гавані наприкінці IV століття.

Дослідники наголошують: судноплавні канали такого типу на північ від Альп є рідкісними. Зазвичай римляни використовували природні водні шляхи, лише частково їх змінюючи. Виявлена споруда в Требур-Астгаймі — одна з небагатьох, що залишалася функціональною навіть у ранньому Середньовіччі.

Знахідка також змінює уявлення про освоєння регіону. Якщо раніше масштабні гідротехнічні роботи тут пов’язували з XVI століттям, то нові дані свідчать: подібні проєкти реалізовувалися ще в римський період — приблизно на півтори тисячі років раніше.

