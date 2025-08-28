Археологи знайшли в Індонезії "дар богів": що воно таке (фото)

Археолог / © pixabay.com

В Індонезії археологи виявили унікальний артефакт — конічну бронзову сокиру, вік якої перевищує три тисячі років. Знахідка здивувала науковців не лише своїм виглядом, а й можливим походженням.

Про це пише Arkeonews.

Де його знайшли

Артефакт знайшли у приватній колекції селянина з Калімантану. Чоловік зберігав сокиру разом із традиційними кам’яними знаряддями та намистинами народу даяк, знайденими під час промивання золота. Проте саме конічна сокира одразу привернула увагу дослідників.

«Дар блискавки» та символ влади

Місцеві мешканці називають такі предмети Gigi Petir або Untu Gledek — «зуби блискавки». Вони вважалися священними і символізували небесне походження. Археологи не виключають, що для виготовлення сокири могли використати метал метеоритного походження.

Знайдений артефакт / © Фото з відкритих джерел

Експерти відзначають, що виготовлення такої сокири потребувало складних технік лиття бронзи. Її маленький розмір та декоративна форма вказують на те, що артефакт використовувався не для роботи, а як церемоніальний предмет, маркер статусу або об’єкт торгівлі.

Як це може змінити історію

За словами археологів, знахідка може стати доказом того, що давні суспільства Калімантану були набагато розвиненішими, ніж вважалося раніше. Сокира демонструє високий рівень металообробки, який поєднував практичні й ритуальні функції.

Наразі експерти планують додаткові дослідження для підтвердження автентичності артефакта.

