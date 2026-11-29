Археологи в Єгипті виявили стародавню споруду / © Associated Press

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Археологи виявили в дельті Нілу давньоєгипетську споруду, яка майже 2600 років залишалася під землею. Перші ознаки споруди дослідники помітили на супутникових радарних знімках стародавнього міста Буто.

Про це повідомило видання CNN.

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Це місце було важливим політичним і релігійним центром ще від IV тисячоліття до нашої ери. Через особливості місцевого ґрунту та високий рівень осадових відкладень багато давніх споруд у цьому регіоні з часом опинилися глибоко під землею.

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«Буто було одним із найважливіших релігійних і політичних центрів стародавнього Нижнього Єгипту. Виявлення великої споруди із цегли-сирцю, потенційно пов’язаної з релігійною або адміністративною діяльністю, дає змогу повніше зрозуміти цю історично важливу пам’ятку», — зазначив археолог Бассір.

Для дослідження археологи використали кілька сучасних методів. Спочатку супутникові радарні зображення допомогли виявити ділянки з можливими залишками архітектури. Потім фахівці застосували електричну томографію ґрунту: через землю пропускали невеликі електричні струми та вимірювали, як різні матеріали проводять їх. Це дозволило визначити межі прихованої споруди без масштабних розкопок.

За попередніми даними, виявлена конструкція займає площу, більшу за футбольне поле. Її фундамент може допомогти дослідникам краще зрозуміти, як давні єгиптяни будували великі споруди в умовах м’якого та вологого ґрунту дельти Нілу.

Нагадаємо, археологи виявили в давньоєгипетській гробниці поховання десяти муміфікованих крокодилів, яких, імовірно, принесли в жертву богу Собеку — покровителю води та родючості. Унікальність знахідки полягає не лише у кількості тварин, а й у тому, що серед них виявили представників виду крокодилів, який сьогодні вже не зустрічається в Єгипті.

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