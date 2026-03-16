Загублене у часі: археологи виявили поселення, яке вважалося втраченим назавжди

У лісах Польщі дослідники знайшли середньовічну капсулу часу / © Рятівна археологічна служба

У лісах Польщі, за межами міста Славобоже, археологи відшукали «капсулу часу» — середньовічне місто Штольценберг, що безслідно зникло сотні років тому. За допомогою магнітних аномалій та унікальних знахідок дослідникам вдалося локалізувати поселення XIV–XV століть, таємнича загибель якого досі залишалася загадкою для істориків.

Про це пише The Mirror.

Археолог Марцін Кшепковський розповів, що його команда шукала місто за допомогою історичних документів. Воно знаходилося на межі Померанії та Ноймарка. За ці землі свого часу сперечалися Німеччина та Польща, і кожна з країн вважала Штольценберг своєю територією.

Досліджуючи ліс у цьому районі, дослідники виявили залишки гігантських земляних валів та рову завглибшки 18 футів (приблизно 8,16 кілограмів), а геофізичні дослідження підтверджують, що руїни, ймовірно, належать загубленому місту Штольценбергу.

Дослідники пояснили, що знайти місто допомогли «магнітні аномалії», які вказали на фундаменти споруд. У центрі ділянки, огородженої ровом, прилади зафіксували чіткі контури будівель. Вони розташовані навколо прямокутної ринкової площі, яка була головним осередком давнього поселення.

«Таке планування типове для середньовічних міст, заснованих за німецьким правом. Сліди будівель також можна побачити вздовж вулиці, що веде до передбачуваної міської брами», — розповів Кшепковський.

Серед близько 400 видів артефактів, дослідникам вдалося виявити фундаменти будівель стародавнього міста. Деякі зі знахідок датуються бронзовим віком, а інші — з часів Другої світової війни.

«Результати цих досліджень ровіяли всі сумніви», — підкреслив Марцін Кшепковський. Він зазначив, що знайдена колекція середньовічних предметів остаточно підтверджує вік поселення.

Попри вагомі докази, вчений вважає, що команда лише на початку шляху. На його думку, археологи натрапили на первісне розташування міста, яке згодом занепало і було перенесене в інше місце.

«Місто зникло на ранньому етапі розвитку, тому його територію так і не встигли повністю забудувати», — пояснив дослідник.

За його словами, це місце стало справжньою «капсулою часу». Вивчення його таємниць допоможе зрозуміти, як саме засновували та розбудовували міста в цій частині Європи.

