Археологи знайшли загадкове підводне місто: відкриття може "переписати" Біблію

Ноєв ковчег / Ілюстративне зображення / © bigpicture.ru

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Масивні руїни, виявлені на глибині 26 метрів в озері Ван, неподалік від гори Арарат, яка традиційно вважається місцем спочинку Ноєвого ковчега, можуть стати ключем до таємниць, що перевернуть біблійну історію. Вчені вивчають це підводне місто, вік якого може сягати 14 500 років.

Про це пише видання Daily Mail.

Суперечки щодо датування

Руїни були відкриті ще у 1997 році турецьким підводним оператором Тоссеном Саліном. Хоча археологи підтверджують існування цих споруд, багато з них приписують їх до урартського періоду (близько 3000 років тому) або навіть до епохи Середньовіччя. Водночас вони визнають, що місце ще не було повністю вивчене.

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Однак незалежний дослідник Метт ЛаКруа та його команда готуються до експедиції, щоб дослідити руїни за допомогою передових інструментів візуалізації. ЛаКруа стверджує, що геологічні дані, зокрема аналіз ґрунту гори Немрут, свідчать про масивне виверження 12 000 років тому. Це, на його думку, спричинило значне підняття рівня води в озері Ван, що й призвело до затоплення міста.

ЛаКруа переконаний, що «цивілізації протягом останніх 6000 років не мали технологічних засобів для створення такого типу кам’яних споруд, які ми бачимо тут».

Зв’язок з біблійною історією

Науковці давно припускали, що біблійна історія про потоп могла еволюціонувати з давніших месопотамських текстів, таких як «Епос про Гільгамеша». Крім того, на найстарішій відомій мапі, Вавилонській карті світу, регіон Арарату поблизу озера Ван позначено як місце давнього значення, пов’язане з оповідями про потоп.

ЛаКруа припускає, що в минулому біля озера Ван існувала розвинута цивілізація, яка побудувала свої храми та споруди на високій, стабільній землі. Виверження вулкана Немрут, що спричинило масивну повінь, зруйнувало це місто. Саме ця катастрофа могла лягти в основу історій про Великий потоп, які пізніше трансформувалися в біблійну оповідь.

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Щоб підтвердити вік руїн, дослідники планують знайти органічний матеріал, оскільки камінь неможливо датувати радіовуглецевим методом.

Передова технологія давніх часів

Підводний комплекс простягається на понад півтора кілометри, включаючи кам’яну фортецю та кругові храми з точно вирізаним камінням. ЛаКруа вважає, що витончена кам’яна кладка, схожа на технології в мегалітичних пам’ятках Перу, свідчить про існування давно втраченої глобальної цивілізації.

Дослідник зауважує, що спільні архітектурні особливості та символи (такі як «Квітка життя») на об’єктах у Туреччині, Південній Америці та Азії вказують на зв’язок між цими місцями.

Нагадаємо, італійці знайшли нове "приховане місто" під пірамідами Гізи. Якщо знахідка підтвердиться, це може повністю переписати розділ давньоєгипетської історії — і не лише її.