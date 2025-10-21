Археологи знайшли загублене місто, якому понад 1200 років

Археологічна знахідка / © popularmechanics.com

Археологи INAH виявили в горах Герреро унікальне місто-фортецю Пасо Темпрано, що існувало 1200 років тому Дослідники відзначають наявність чіткої соціальної ієрархії, оборонних споруд, церемоніальної площі та навіть спеціального майданчика для гри.

Про це пише видання Popular Mechanics.

Знахідка має велике значення, оскільки її архітектура чітко засвідчує високий рівень стратегічного планування та наявність розвиненої соціальної ієрархії. Місто було збудоване вздовж гірських хребтів та над скелями, що робило його природною фортецею. Оборонний характер підкреслюється наявністю периметрального муру та важкодоступних точок контролю.

Внутрішня структура поселення відображала соціальний поділ:

Нижні тераси займали житлові квартали пересічних громадян.

Середні та верхні рівні були відведені для еліти, про що свідчать більші за розміром споруди з коридорами та численними кімнатами.

На самій вершині розміщувався потужний оборонний сектор і церемоніально-релігійний центр.

Попри фокус на обороні, мешканці приділяли увагу і культурному життю. У найвищій частині міста було виявлено монументальний майданчик для гри в м’яч (мезоамериканський пок-та-пок). Це І-подібне поле має розміри приблизно 49 метрів завдовжки та 8 метрів завширшки (160 на 26 футів). Його конструкція, з кам’яними стінами і природними підвищеннями на кінцях, підкреслює ритуальну та громадську важливість об’єкта.

Поруч із головною церемоніальною площею знайдені додаткові будівлі, зведені з гладко обробленого каменю. Дослідники припускають, що ці споруди могли бути жертовниками або елітними резиденціями, оскільки якість їхнього виконання вказує на високий статус користувачів.

Як зазначив археолог INAH Мігель Перес Негрет, подальше вивчення Пасо Темпрано має вирішальне значення. Воно може допомогти визначити окрему археологічну культуру, яка досягла розквіту на території сучасного Герреро на стику Епікласичного та Раннього Посткласичного періодів (650–950 рр. н. е.).

