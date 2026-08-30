Археологи знайшли затонулий світ віком 140 тисяч років: там жили Homo erectus і гігантські тварини

Загублена рівнина Яви / © Shutterstock

Реклама

Біля узбережжя індонезійського острова Ява археологи виявили сліди давнього світу, який близько 140 тисяч років тому був суходолом. Там жили Homo erectus, а поруч мешкали слони, носороги, бегемоти, великі бики та інші тварини.

Дослідження опублікували в журналі Quaternary Environments and Humans.

Реклама

Знахідки зробили під Мадурською протокою неподалік сучасного міста Сурабая. Серед них — фрагменти людських черепів і понад 6000 скам’янілих решток хребетних тварин.

Реклама

Вчені ідентифікували щонайменше 36 видів. Серед них були слони, носороги, бики, крокодили, бегемоти, комодські варани та навіть річкові акули.

Колись тут текли річки

Сьогодні ця територія перебуває під водою, однак у плейстоцені рівень моря був приблизно на 100 метрів нижчим. Ява тоді була частиною великої ділянки суші — Сундаленду, яка з’єднувала острови з материковою Південно-Східною Азією.

На місці сучасної протоки простягалися трав’янисті рівнини, річки та прибережні ліси. Зокрема, давня річка Соло текла територіями, які нині затоплені.

Скам’янілості випадково підняли з морського дна під час днопоглиблювальних робіт у 2014–2015 роках.

Реклама

Для визначення їхнього віку дослідники застосували оптично стимульовану люмінесценцію. Вік відкладень оцінили у 162–119 тисяч років, а самі рештки віднесли приблизно до періоду 140 тисяч років тому.

Сліди можливого полювання

На деяких кістках тварин вчені виявили сліди розрізів. Вони свідчать, що туші обробляли, зокрема для добування кісткового мозку.

Дослідники також звернули увагу на вік знайдених тварин. Серед решток переважали дорослі особини, тоді як старих тварин майже не було. Це може вказувати на вибіркове полювання, а не лише на поїдання випадково знайденої падалі.

Водночас археологи поки не можуть точно сказати, хто саме залишив ці сліди та чи пов’язане таке полювання безпосередньо з Homo erectus.

Реклама

Карта проживання Homo erectus стала більшою

Форма знайдених фрагментів черепів найбільше відповідає Homo erectus пізнього яванського періоду.

Раніше їхні рештки знаходили переважно в інших відомих районах Яви. Нова знахідка показує, що ці люди могли жити й пересуватися значно більшою територією — по рівнинах, які згодом опинилися під водою.

Дослідники припускають, що значна частина археологічної історії Південно-Східної Азії досі може бути прихована під морським дном.

Знайдені людські рештки нині зберігаються в Геологічному музеї в Бандунзі.

Нагадаємо, учені виявили в єгипетській пустелі скам’янілості, які свідчать, що понад 70 мільйонів років тому на місці одного з найпосушливіших регіонів планети існувало тепле тропічне море з багатою екосистемою.

Новини партнерів

Новини партнерів