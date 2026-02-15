Археологи зробили сенсаційну знахідку під будівництвом дороги

Печатка / © arkeonews.net

Під час підготовчих робіт до будівництва транспортної розв’язки Ейн-Тут на півночі Ізраїлю археологи натрапили на надзвичайну знахідку, що належить до періоду біблійного Юдейського царства.

Про це повідомляє видання Arkeonews.

Маленький артефакт, виготовлений із напівдорогоцінного каміння світло-коричневого відтінку, пролежав у землі майже 2700 років. Цей предмет, який колись слугував особистою печаткою, містить ім’я, що відкриває нову сторінку в розумінні адміністративного устрою того часу.

Розкопки проводилися під егідою Управління старожитностей Ізраїлю під керівництвом досвідчених археологів доктора Аміра Горзальчані та Джеральда Фінкельштейна. Науковці встановили, що майстерно вирізьблений об’єкт датується кінцем VIII століття до нашої ери. Це був буремний історичний етап, коли Юдейське царство проходило крізь серйозні політичні випробування.

Експерти припускають, що власником цього предмета був чиновник дуже високого рангу. Конструкція виробу, розділеного на три декоративні зони, свідчить про те, що його, ймовірно, використовували як кулон і носили на шиї. Верхній сегмент прикрашають зображення чотирьох гранатів — фруктів, які в давнину символізували приналежність до царського роду або участь у релігійних обрядах. Безпосередньо під ними розташований напис давньоєврейською мовою, який фахівцям вдалося прочитати як «Належить Махачу, сину Аміхая».

Процес дешифрування напису очолили нині покійний Давид Аміт та доктор Естер Ешель із Університету Бар-Ілан. Пан Аміт неодноразово підкреслював колосальну значимість цього відкриття. На відміну від артефактів, які часто з’являються на нелегальних аукціонах без жодних даних про походження, ця печатка була вилучена безпосередньо з культурного шару під час наукових досліджень. Такий контекст дозволяє вченим бути впевненими в її автентичності та точно датувати знахідку.

Важливість об’єкта підкріплюється й іншими відкриттями на тій самій ділянці. Дослідники виявили фрагменти кераміки з відбитками офіційних печаток, на яких зазначено «Належить цареві». Крім того, на ручках глечиків було знайдено назви міст Хеврон і Зіф, які у пізній період існування Першого Храму виконували функції ключових логістичних та управлінських вузлів.

Найбільше дослідників вразила географія знахідки. Традиційно такі державні печатки знаходять у південних регіонах, де розташовувалася Юдея, проте це відкриття було зроблене набагато північніше — на землях, які історично належали Ізраїльському царству. Таке територіальне зміщення дає підстави для нових теорій щодо меж впливу юдейської адміністрації та складних політичних зв’язків тогочасного Леванту.

