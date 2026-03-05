Арктика стрімко гучнішає: вчені б’ють на сполох через шум у Північному Льодовитому океані

Арктика / © Associated Press

Підводний звуковий ландшафт Арктики стає дедалі гучнішим і різноманітнішим. Такого висновку дійшли науковці після десятирічного дослідження Північного Льодовитого океану. Зростання шуму може впливати на життя морських тварин, для яких звук є ключовим інструментом виживання.

Дослідники аналізували підводні звуки біля Кембриджської затоки в канадській Арктиці протягом десяти років. Вони з’ясували, що через зміну клімату лід у регіоні тане швидше, утворюється пізніше і зникає раніше. Через це арктичні води стають доступнішими для людської діяльності, зокрема для судноплавства.

За словами провідного автора роботи, старшого викладача кафедри фізики Університету Бата Філіпа Блонделя, кліматичні зміни в Арктиці відбуваються більш ніж утричі швидше, ніж у середньому на планеті. Коли льоду менше, кораблям легше пересуватися, а отже — зростає рівень шуму.

Втім, великі судна виявилися не єдиним джерелом звукового забруднення. Науковці також зафіксували значний шум від снігоходів, літаків і невеликих човнів. Багато таких джерел складно відстежити супутниками, тому їхній вплив часто не враховують у моделях, що базуються лише на даних про місцеперебування суден.

Для арктичних тварин — зокрема китів і тюленів — звук має критичне значення. Вони використовують його для спілкування, навігації, пошуку їжі та уникнення небезпеки. Збільшення рівня та різноманіття підводних шумів може заважати цим процесам.

Блондель порівняв ситуацію з перебуванням поруч із жвавою автострадою: іноді чути лише фоновий шум, але раптовий звук мотоцикла чи вантажівки перекриває все інше. Подібним чином різні частоти шуму можуть заважати китам спілкуватися або відлякувати їх від важливих місць годівлі.

Водночас дослідники не закликають повністю «заглушити» Арктику. Вони пропонують розширити екологічну політику щодо контролю шуму, враховуючи ширший спектр частот, а також запроваджувати чіткі судноплавні маршрути з обмеженням швидкості в районах, де перебувають морські тварини.

Однак реалізувати такі правила буде складно, адже Арктика межує з багатьма державами, а контроль має охоплювати як великі судна, так і менші транспортні засоби. На думку дослідників, першочерговим завданням є створення спільних рекомендацій щодо управління звуковим середовищем у регіоні, поки ситуація не стала ще складнішою.

