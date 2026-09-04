Арктика зникає: вчені виявили страшну аномалію всього за 60 км від полюса

Поблизу Північного полюса зафіксували ділянки відкритої води / © Associated Press

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Наприкінці літа супутникові інструменти NASA Worldview зафіксували великі ділянки відкритої води на відстані лише 60 кілометрів від Північного полюса. Ця аномалія, виявлена 29 серпня, наочно демонструє, наскільки крихким став арктичний морський лід унаслідок кліматичних змін.

Про це пише Live Science.

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За словами вчених, хоча поточна площа льодового покриву не є абсолютно найнижчою порівняно з рекордними роками, ці разючі прогалини ілюструють масштабний і швидкий вплив потепління на регіон. Дослідники очікують, що до середини або наприкінці вересня вода знову почне замерзати, частково закриваючи ці прогалини, однак загальна структура льоду продовжує деградувати.

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Причини фрагментації льоду та вплив погоди

До кінця літнього сезону арктичний морський лід традиційно стає більш фрагментованим, а локальні погодні умови та океанічні течії створюють масштабні розриви між крижинами. Сильні вітри здатні швидко зсувати або, навпаки, розштовхувати фрагменти, через що водні простори можуть розширюватися або закриватися протягом лічених годин.

Хоча конкретної географічної межі, де має закінчуватися відкрита вода, не існує, літній лід останніми роками став значно тоншим і вразливішим до зовнішніх факторів, дозволяючи воді підступати до полюса значно ближче, ніж раніше.

«Індивідуальні супутникові знімки навколо Північного полюса лише за останні два тижні демонструють драматичні зміни в кількості та розташуванні видимої відкритої води», — наголосив кліматолог із некомерційної організації Climate Central Закарі Лабе.

Арктика тане / © NASA

«Ми можемо час від часу бачити відкриту воду на Північному полюсі, але я не думаю, що вона коли-небудь була такою великою«, — додала його колега, професорка полярних досліджень Університетського коледжу Лондона Джульєн Строве.

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Наслідки потепління для екосистем Арктики

Сьогодні Арктика нагрівається майже вчетверо швидше за середній глобальний показник, що незворотно трансформує весь регіон. Ті північні широти, які історично могли похвалитися товстим і стійким крижаним покривом наприкінці літа, зараз вкриті лише молодими та надзвичайно крихкими крижинами.

Розширення площі відкритої води серйозно загрожує морським екосистемам та посилює ризики затоплення й ерозії для прибережних громад, залишаючи їх без природного захисного бар’єра.

«Для мене цей знімок не обов’язково означає, що умови цього року кардинально гірші порівняно з іншими останніми роками. Натомість він є тривожним знімком зовсім іншого Північного Льодовитого океану, ніж лише кілька десятиліть тому, і такого, що швидко змінюється з часом», — пояснив Закарі Лабе.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Непалі сталася катастрофічна повінь через сходження льодовика в Гімалаях, яка забрала життя тисяч людей. Цю трагедію можна було попередити, якби був зроблений аланіз супутникових знімків, які місяь фіксували попереджання від природи.

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