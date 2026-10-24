Армія мутантів: в США намагаються створити генетично модифікованих суперсобак для військових

Генетично модифікований бойовий собака / © Фото з відкритих джерел

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Службові собаки допомагають військовим знаходити вибухівку, шукати людей і працювати там, де людина наражається на небезпеку. Тепер у США хочуть використати генетичні технології, щоб зробити таких тварин здоровішими, витривалішими та придатнішими до складних завдань. Для цього створили стартап Warhound, який об’єднає біотехнології, клонування та військове обладнання.

Про це пише The Verge.

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Що планують змінювати в генах собак

Warhound створили американські підприємці Палмер Лакі, засновник оборонної компанії Anduril, і Бен Лемм, співзасновник біотехнологічної компанії Colossal Biosciences. Стартап уже залучив 200 млн доларів початкових інвестицій. Його керівником став Девід Спірк, який раніше працював у морській піхоті США та займався питаннями розвідки.

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Colossal Biosciences має досвід генетичних досліджень, клонування та роботи з ДНК тварин. Ці напрацювання планують використати для створення службових собак із бажаними характеристиками. Серед основних кандидатів для роботи — бельгійські малінуа та німецькі вівчарки, які вже широко використовуються у військових і поліцейських підрозділах.

Одна з цілей проєкту — зменшити ризик спадкових проблем зі здоров’ям. За словами Бена Лемма, дослідники хочуть працювати з генетичними варіантами, пов’язаними, зокрема, з погіршенням зору та схильністю до раку. У перспективі вони також розглядають можливість посилення певних робочих характеристик — наприклад, швидкості, спритності та нюху, необхідного для пошуку вибухових речовин.

Ідеться не про те, що вчені вже створили собак із такими властивостями. Це цілі, яких компанія планує досягти за допомогою генетичного редагування та клонування. Наскільки успішно вдасться змінити потрібні характеристики без шкоди для здоров’я тварин, поки невідомо.

Навіщо військовим генетично вдосконалені собаки

Одна з причин запуску проєкту — складнощі із забезпеченням американських військових службовими собаками. За даними Warhound, понад 80% таких тварин у США закуповують у Європі. Водночас після тривалого процесу відбору та навчання придатними до служби виявляються менш ніж половина собак, яких закупили за кордоном.

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Підготовка займає приблизно три роки. Тварина має пройти відбір, навчитися виконувати спеціалізовані завдання та демонструвати необхідні навички в умовах, наближених до реальних. Якщо собака не відповідає вимогам, її не допускають до служби, хоча це не означає, що вона не може бути домашнім улюбленцем або виконувати інші завдання.

Warhound хоче змінити сам підхід: відбирати собак із потрібними характеристиками, працювати над їхнім здоров’ям і використовувати клонування для відтворення генетичних ліній найуспішніших тварин. Компанія розраховує, що це дозволить зменшити кількість собак, які не проходять навчання, та скоротити залежність США від іноземних постачальників.

Які військові технології отримають собаки

Генетичні зміни — лише частина задуму. Warhound також співпрацюватиме з Anduril, яка розробляє оборонні технології. Службових собак планують забезпечувати захистом для очей і вух, а також системами EagleEye, які мають допомагати тваринам та їхнім провідникам краще орієнтуватися в навколишньому середовищі й отримувати важливу інформацію під час виконання завдань.

Тобто йдеться не лише про біологічні особливості, а й про зовнішнє спорядження та сенсорні технології. Компанія хоче, щоб собаки могли ефективніше працювати в небезпечних умовах, а люди, які з ними служать, отримували додаткові можливості для оцінювання ситуації.

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«Найкращий друг людини заслуговує на найкращі технології», — заявив Палмер Лакі, коментуючи задум проєкту.

Warhound також заявляє, що приділятиме увагу добробуту тварин. До роботи планують залучити American Humane Society — організацію, яка займається захистом тварин і підтримує програми повернення службових собак до колишніх провідників після завершення служби.

Коли можуть з’явитися перші собаки Warhound

Поки що генетично вдосконалені собаки не готові до служби. За даними TechCrunch, компанія очікує на народження перших цуценят на початку 2027 року, а потенційне використання тварин у службі розглядає приблизно протягом наступних двох років.

До цього проєкту доведеться пройти кілька етапів: генетичну роботу, клонування, оцінювання здоров’я тварин і тривалу підготовку. Навіть якщо цуценята народяться за планом, це не означатиме, що вони автоматично отримають потрібні характеристики або зможуть виконувати військові завдання.

Проєкт також порушує питання біоетики. Генетичне редагування може допомогти зменшити ризик певних спадкових захворювань, однак зміна складних характеристик — таких як нюх, швидкість чи спритність — потребує перевірки безпечності й результативності. Тому поки варто говорити про амбітний задум компанії, а не про вже доведену можливість створювати «суперсобак».

Генетика собак і військові технології — останні новини

Генетичні особливості собак уже допомагають пояснювати, чому одні тварини частіше стикаються з певними хворобами, а інші живуть довше. У жовтні науковці дослідили ДНК майже 900 собак і виявили, що великі породи можуть швидше втрачати контроль над певними ділянками геному, пов’язаними зі старінням. Ці відмінності можуть частково пояснювати, чому великі собаки в середньому живуть менше за маленьких.

Водночас оборонні технології дедалі частіше поєднують із системами спостереження, сенсорами та автоматизованим аналізом інформації. Компанія Anduril, яка бере участь у проєкті Warhound, розробляє й безпілотні системи для військових. Навесні у США випробовували її напівавтономний бойовий дрон, здатний виконувати польотні завдання без пілота на борту. Цей безпілотник Anduril демонструє той самий технологічний напрямок — поєднання апаратних систем, програмного забезпечення та засобів ситуаційної обізнаності для виконання складних завдань.

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