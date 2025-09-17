Аромати космосу: астронавти розповіли, чим насправді пахне за межами Землі

Астронавт у відкритому космосі / Ілюстративне зображення / © unsplash.com

Космос — це майже ідеальний вакуум, що означає відсутність повітря для перенесення запахів так, як ми відчуваємо їх на Землі. Проте астронавти після виходу у відкритий космос, постійно згадують про унікальний і специфічний «аромат», який залишається на їхніх скафандрах та обладнанні.

Про це пише BGR.

Видання зазначає, що вивчення «космічних запахів» пропонує вченим цінне уявлення про хімічний склад Всесвіту. Кожен чіткий запах походить від певної молекули, тож їхня ідентифікація дозволяє краще зрозуміти склад планет, супутників та міжзоряних газів.

Що нюхали астронавти

Астронавти послідовно повідомляють про характерний, часто металевий або їдкий запах після своїх виходів у відкритий космос та місячних експедицій. Коли вони повертаються на Міжнародну космічну станцію та знімають шоломи, багато хто описує запах, який нагадує їм горілий біфштекс, гарячий метал або випари від зварювання.

Наприклад, астронавт НАСА Дон Петтіт описав його як «приємні солодкуваті випари від зварювання», які нагадували йому про роботу з дуговим зварювальним обладнанням. Інші астронавти відзначали схожі відчуття, зокрема запах підпаленого м’яса, підгорілого печива та відпрацьованого пороху.

Під час місій «Аполлон» кабіни місячних модулів наповнювалися запахом відпрацьованого пороху. Астронавт «Аполлона-17» Харрісон Шмітт неодноразово описував це явище.

«Запах відпрацьованого пороху, ймовірно, набагато більше закарбувався в нашій пам’яті, ніж інші порівнянні запахи», — зазначив він.

Подібний феномен спостерігав і Чарльз Дюк з «Аполлона-16», який зауважив, що «місячний пил пахне порохом».

Вчені припускають, що атомарний кисень на низькій навколоземній орбіті може прилипати до матеріалів скафандра і, при повторній герметизації, реагувати з навколишнім повітрям, виробляючи ці запахи. Озон або окиснені сполуки, які викликають металеві аромати, можуть утворюватися під час процесу герметизації. Що стосується запаху місячного пилу, одна з ідей приписує його реактивним хімічним зв’язкам, утвореним внаслідок ударів метеоритів. Ці зв’язки потім реагують з повітрям в кабіні, створюючи характерний пороховий аромат, про який повідомляли астронавти після місячних прогулянок. Але запах зникає тим швидше, чим довше місячний пил перебуває під впливом повітря та вологи.

«Смердючі» комети

Завдяки місії «Розетта» Європейського космічного агентства, вчені отримали безпрецедентне уявлення про молекулярний «підпис» комети 67P/Чурюмова-Герасименка. Використовуючи зонд Philae на космічному апараті Rosetta, швейцарські дослідники «обнюхали» кому комети та виявили напрочуд багатий коктейль летючих сполук.

«Парфуми 67P/Ч-Г досить сильні, з запахом тухлих яєць (сірководень), кінської стайні (аміак) та їдким, задушливим запахом формальдегіду. Це змішано з ледь відчутним гірким, мигдальним ароматом ціанистого водню. Додайте до цієї суміші трохи алкоголю (метанол), у поєднанні з оцтовим ароматом діоксиду сірки та відтінком солодкого ароматичного запаху сірковуглецю, і ви отримаєте „парфуми“ нашої комети», — так описала аромат керівниця місії Катрін Альтвег у блозі місії ЄКА.

Попри потужні індивідуальні запахи, варто зазначити, що вони не з’являються у великій кількості в комі комети (газовому ореолі, що оточує тверде ядро комети). Натомість у комі домінує водяна пара, вуглекислий газ та оксид вуглецю.

«Тухлі яйця» на Марсі

Марс, з його тонкою атмосферою, багатою на вуглекислий газ, і поверхнею, де домінують мінерали, як вважається, виділяє характерний запах. Хоча ми не можемо безпосередньо вдихати його, щоб дізнатися це на власному досвіді, марсоходи та орбітальні інструменти виявили хімічні сполуки, які дозволяють припустити, що Марс пахне переважно газоподібною сіркою у поєднанні з крейдовою солодкістю. Це тому, що марсіанський ґрунт містить велику кількість сірки, магнію, заліза, хлору та різних кислот.

Але нещодавні спостереження Марса за допомогою ExoMars Trace Gas Orbiter показали, що на планеті немає великої кількості сірковмісних газів, або ж вони концентруються в ґрунті, а не в атмосфері. Це говорить про те, що Марс потенційно може пахнути тухлими яйцями, але лише ледь відчутно, і запах, ймовірно, був би локалізованим, а не всепроникним.

Титан: супутник, зроблений з нафти

Титан, супутник Сатурна, багатий на вуглеводні — молекули, що складаються з водню та вуглецю, такі як метан та етан. Ці вуглеводні складають як щільну помаранчеву атмосферу Титана, так і його поверхневі озера. Ці ж сполуки присутні в сирій нафті та бензині на Землі, що означає, що Титан теоретично має запах, який дуже нагадує нафту або бензин, якби ви могли безпечно його понюхати.

Вчені знають все це завдяки даним, зібраним під час місії «Кассіні-Гюйгенс», яка підтвердила наявність рідкого метану та етану в озерах і морях Титана. Цікаво, що озера Титана поводяться дуже схоже на земні, але з метаном та етаном замість води. Знайомий цикл випаровування, хмар та дощу також присутній на супутнику Сатурна.

Важливо зазначити, що сам по собі метан не має запаху. Запах, схожий на бензин, пов’язаний з присутністю важчих вуглеводнів, таких як бензол, які мають солодкий, ароматичний запах розчинників та палива. Тож, хоча ми не можемо насправді відчути запах Титана, його хімічний склад свідчить про те, він, ймовірно, нагадує знайомий аромат нафти.

Чим пахне центр Чумацького Шляху

Глибоко в серці Чумацького Шляху знаходиться величезна молекулярна хмара під назвою Стрілець B2, де астрономи виявили багатий набір органічних молекул. Серед них — етилформіат, сполука, яка надає малині її знайомого смаку, а також має аромат, що нагадує ром. Однак будь-яке пряме порівняння запахів вводить в оману. Етилформіат — це лише одна молекула в складній хімічній суміші, і його самостійне відчуття насправді не відтворює справжньої сутності малини. Ба більше, молекулярна хмара надзвичайно дифузна, що означає, що навіть якби ми могли якимось чином відчути її запах, він був би занадто слабким, щоб його виявити нашим носом.

Інші сполуки, знайдені в Стрільці B2, додають подальшої ароматичної складності:

етиленгліколь — використовується в антифризі;

етанол — використовується як джерело палива;

ацетон — основний інгредієнт більшості засобів для зняття лаку;

сірководень — пахне тухлими яйцями.

Хоча поетично уявляти, що центр нашої галактики пахне малиною та ромом, реальність — це набагато хімічно складніший, можливо, дуже неприємний і, зрештою, ледь відчутний запах, що знаходиться за межами людського сприйняття.

