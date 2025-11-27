ТСН у соціальних мережах

Арсенал з-під води: виявлений в озері золотий спис міг належати князю

На дні польського озера Ледниця підводні археологи виявили справжню середньовічну скарбницю. Цьогорічна знахідка додала до колекції чотири середньовічні наконечники списів, які датуються межею X та XI століть.

Ймовірно, спис був символом влади або ритуальним об'єктом

© Popular Science

Археологи виявили чотири наконечники списів на дні озера Ледниця в Польщі. Один з них був багато прикрашений, що дає змогу припустити, що він належав князю або вельможі.

Про це повідомляє Live Science.

«Він вкритий золотом, сріблом, бронзою та іншими металами, а його поверхня хитромудро оздоблена спіральними і трискеліонними мотивами (геометричними візерунками, що переплітаються)», — йдеться в заяві групи.

Сам спис, за словами археологів, «можливо, служив символом влади, відзнакою високородного воїна або ритуальним предметом». На думку вчених, він не призначався для використання в бою.

Найменший із виявлених наконечників все ще був прикріплений до держака списа, зробленого з ясеню.

«Це рідкісний випадок, оскільки тільки два списи з озера Ледниця мають настільки добре збережений держак», — сказав Анджей Пидинь, професор археології в Університеті Миколи Коперника і директор Центру підводної археології при університеті.

Він також додав, що «наконечник зброї був прикрашений кільцем з оленячого рогу, що робить його унікальним артефактом».

Нагадаємо, археологи виявили в гробниці воїна незайманий меч віком 2,5 тисяч років.

