Артефакт у артефакті: в Британії знайшли середньовічний кулон із римською таємницею

Середньовічний кулон. Фото: Colchester and Ipswich Museum Service

На фермі в графстві Ессекс, приблизно за 70 кілометрів від Лондона, металошукач випадково натрапив на незвичайну знахідку — середньовічний срібний кулон. Артефакт виявили у вересні 2024 року, і, за оцінками фахівців, він датується періодом між 1200 та 1400 роками нашої ери.

Про це повідомило видання Popular Science.

Прикраса завдовжки близько одного дюйма містила гравіровану рамку з дзеркальним латинським текстом — своєрідну матрицю для виготовлення воскових відбитків. Після натискання на віск поруч із типовим для середньовічної християнської іконографії символом хрестика з’являвся напис SECRETVM.RICARDI — «таємниця Річарда» або «таємна печатка Річарда».

За оцінками фахівців, кулон виготовили між 1200 та 1400 роками. Проте його центральна вставка — червоний дорогоцінний камінь, оздоблений гравіюванням із зображенням гоночної колісниці — була вже давнім артефактом на момент створення прикраси. Археологи зазначають, що камінь походить з епохи імператора Августа і був виготовлений наприкінці I століття до нашої ери.

В офіційному записі в базі даних старожитностей Великої Британії пояснюється, що інкрустовані камінням матриці печаток використовували як представники знаті, так і заможні громадяни, демонструючи свій статус. У той час як аристократія XI–XIII століть імпортувала якісніші вироби, прості мешканці часто повторно використовували давніші прикраси, знаходячи їх під час обробки землі.

Предмети, що об’єднують елементи різних історичних епох, зустрічаються рідко. У цьому випадку артефакт наочно демонструє тривалий культурний вплив Римської імперії на британські землі, де римські війська закріпилися у І столітті до н.е. та залишалися до початку V століття.

Через виняткову цінність знахідку визнали «скарбом», тож вона, ймовірно, не залишиться у власності того, хто її знайшов. Музей Брейнтрі, розташований неподалік місця відкриття, вже веде перемовини щодо придбання кулона та планує представити його на постійній виставці.

