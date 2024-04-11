Артефакт віком 1800 був знайдений на розкопках давньогрецького міста

Імовірно, антична статуя була перероблена в епоху середньовіччя і стала окрасою фонтану на площі давньогрецького міста Філіппи.

Археологи з Університету Аристотеля в Салоніках нещодавно виявили мармурову голову грецького бога Аполлона, що дивно добре збереглася, в древньому місті Філіппи на північному заході Греції.

Про це пише Euronews Culture.

Голова, що відноситься до 2-го або 3-го століття нашої ери, є юнацьким зображенням Аполлона, грецького бога музики і стрільби з лука, з кучерявим волоссям і його знаменитим лавровим вінком.

Виявлена наприкінці 2023 року групою з 15 студентів під керівництвом професора Наталії Пулос голову було знайдено під час розкопок у Філіппах — проекту, ініційованого університетом у 1960-х роках.

Спочатку статуя Аполлона створювалася для релігійних цілей, але, схоже, у середні віки вона була перероблена і, можливо, служила частиною прикраси фонтану на міській площі.

На відміну від інших грецьких богів, Аполлон у відсутності тривалого символічного значення у християнських Філіппах. Проте статуї класичної та римської епохи довго використовувалися для прикраси громадських місць. Це свідчить про те, що у місті цінувалося образотворче мистецтво та культурна спадкоємність.

Голову було знайдено на розкопках центральної площі міста, оточеної майстерно прикрашеними будинками.

Цікаво, що незадовго до цього неподалік виявили статую Геракла, яка, ймовірно, була частиною того ж ансамблю фонтанів. Ця статуя зображала перший подвиг античного героя – перемогу над левом німії.

Нагадаємо, на Сицилії встановили 2500-річну статую, яка пережила війну з Карфагеном та землетруси.

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