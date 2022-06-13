Артефакти і скарби: вчені розповіли, що заховано в давніх пірамідах майя

Стародавні майя збудували сотні пірамід на території сучасної Мексики та деяких інших країн Центральної Америки. В основному ці піраміди були побудовані в період із 1000 по 1500 роки нашої ери.

Ці споруди мали різний функціонал, а також усередину цих пірамід майя вміщували різноманітні артефакти.

Про це повідомляє Live Science.

Під час досліджень пірамід майя вчені виявили, що ці піраміди використовувалися як місце для релігійних ритуалів, а також були місцем для поховання правителів та інших знатних осіб. Всередині пірамід можна знайти безліч артефактів, які розповідають про життя майя, а також скарби.

Але найцікавіше, що піраміди іноді приховують інший об'єкт — піраміду менших розмірів. Наприклад, це стосується піраміди Кукулькана, яка розташована серед руїн стародавнього міста майя — Чичен-Іца, що на півострові Юкатан на території сучасної Мексики.

Часто в таких гробницях учені знаходили різноманітні скарби. Але особливо виділялися вироби з нефриту, який любили використовувати майя. Наприклад, із нефриту робили прикраси та навіть похоронні маски. Одним із найвідоміших виробів із нефриту є кам'яний трон у вигляді ягуара, який був інкрустований саме нефритом. Цей трон виявили археологи в піраміді Кукулькана.

"Для майя нефрит мав велике значення. Це був не просто дорогоцінний і гарний мінерал, він був важливим символом для майя. Його асоціювали із самим життям і владою. Нефрит часто використовували в похоронних обрядах, а також під час проведення ритуальних церемоній спілкування з богами", — сказав Карл Таубе з Каліфорнійського університету в Ріверсайді.

Нагадаємо, у Мексиці на будівельному майданчику археологи знайшли 1500-річне місто майя.

У печері Мексики археологи знайшли дві сотні артефактів цивілізації Майя

Читайте також: