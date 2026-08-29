Аристократка XVII століття мала секрет збереження зубів: його розкрили лише через 400 років

Зуби Анни Анни д’Алегр. Фото: Colleter et al., J. Archaeol. Sci. Rep. , 2023

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Понад чотири століття тому французька аристократка Анна д’Алегр зіткнулася із серйозними проблемами із зубами. Щоб не втратити їх, вона вдалася до незвичного способу: зуби в її щелепі утримувала конструкція із золотого дроту. З’ясувати це науковцям вдалося лише завдяки сучасному скануванню.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Останки д’Алегр археологи виявили 1988 року, коли відкрили свинцеву труну в замку Лаваль на північному заході Франції. Жінку свого часу забальзамували, тому її тіло, зокрема зуби, добре збереглося. Дослідників одразу зацікавив метал у ротовій порожнині, однак визначити його призначення тоді не вдалося.

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До знахідки повернулися через 35 років. За допомогою тривимірного рентгенівського сканування науковці встановили, що золотий дріт проходив через кілька зубів і фактично скріплював їх.

Анна д’Алегр померла 1619 року у віці 54 років. Дослідження її щелепи показало, що вона страждала на тяжке захворювання пародонту, через яке зуби втрачали стійкість. Саме тому їх намагалися втримати за допомогою золотої конструкції. Один із втрачених зубів їй також замінили протезом зі слонової кістки.

Утім, таке лікування мало суттєвий недолік. Дріт необхідно було регулярно підтягувати, а це збільшувало навантаження на інші зуби та могло ще більше їх послаблювати.

Зуби Анни Анни д’Алегр. Фото: Colleter et al., J. Archaeol. Sci. Rep. , 2023

Попри це, д’Алегр продовжувала користуватися конструкцією. Автори дослідження пояснюють, що йшлося не лише про лікування. Для представниці французької аристократії XVII століття стан зубів мав також естетичне та соціальне значення. Їхня втрата могла змінити зовнішність і вплинути на мовлення.

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Життя Анни д’Алегр припало на Французькі релігійні війни. Вона була гугеноткою, рано овдовіла та залишилася із маленьким сином. Під час чергової війни їм довелося переховуватися після захоплення їхніх земель королем. Згодом її син Гі XX де Лаваль перейшов у католицизм і загинув у бою в Угорщині у 20-річному віці. Д’Алегр пережила його, вдруге вийшла заміж, знову стала вдовою і померла від хвороби.

Окрему увагу науковців привернув стан її зубів: вони були сильно стертими. Дослідники пов’язують це з можливим бруксизмом — скреготінням зубами або стисканням щелеп. На їхню думку, така особливість могла свідчити про сильний стрес, який переживала д’Алегр.

Нагадаємо, раніше археологи розкрили нові подробиці незвичайного поховання XVII століття, виявленого у польському місті П’єнь. Молоду жінку поховали із замком на пальці ноги, а згодом її могилу, ймовірно, порушили та поклали на шию серп.

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