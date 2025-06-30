ASI Games запускає онлайн-паблішинг для українських розробників на консолях у партнерстві з Sony

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Компанія ASI Games , яка є частиною холдингу ASI GAMES TECHNOLOGIES, запустила нову онлайн-платформу для українських розробників відеоігор.

За допомогою цієї платформи розробники можуть самостійно публікувати свої ігри на консолях PlayStation та Nintendo Switch, а також отримувати доступ до панелі управління, де доступна статистика, аналітика продажів та інструменти для керування проєктами.

ASI Games є офіційним ліцензійним партнером Sony та Nintendo, що дозволяє компанії надавати сервіс публікації напряму на цих платформах.

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Платформа вже працює та доступна для українських студій, які зацікавлені у виході на ринок консолей.