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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

ASI Games запускає онлайн-паблішинг для українських розробників на консолях у партнерстві з Sony Новини компаній

ASI Games є офіційним ліцензійним партнером Sony та Nintendo.

ASI Games запускає онлайн-паблішинг для українських розробників на консолях у партнерстві з Sony

Компанія ASI Games, яка є частиною холдингу ASI GAMES TECHNOLOGIES, запустила нову онлайн-платформу для українських розробників відеоігор.

За допомогою цієї платформи розробники можуть самостійно публікувати свої ігри на консолях PlayStation та Nintendo Switch, а також отримувати доступ до панелі управління, де доступна статистика, аналітика продажів та інструменти для керування проєктами.

ASI Games є офіційним ліцензійним партнером Sony та Nintendo, що дозволяє компанії надавати сервіс публікації напряму на цих платформах.

Платформа вже працює та доступна для українських студій, які зацікавлені у виході на ринок консолей.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

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