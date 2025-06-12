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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Небезпечний астероїд може вдарити по Місяцю 2032 року: NASA зробило новий прогноз

NASA зафіксувало зростання ймовірності удару астероїда по Місяцю. Орбіту 2024 YR4 уточнили на 20%.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Місяць

Місяць / © Credits

Ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Місяцем 22 грудня 2032 року зросла з 3,8% до 4,3%. Попри збільшення шансів, загроза залишається низькою

Про це повідомило видання Mirror.

За інформацією Центру досліджень навколоземних об’єктів NASA, орбіта об’єкта була уточнена на майже 20% за допомогою даних зібраних космічним телескопом Джеймса Вебба.

Незважаючи на незначне зростання ризику, загальна загроза залишається низькою. На ранньому етапі відкриття 2024 YR4 навіть розглядався як потенційна загроза Землі, однак подальші розрахунки повністю це виключили.

Наразі астероїд перебуває занадто далеко, аби вести активні спостереження, але наступне вікно для досліджень відкриється у 2028 році. За моніторингом орбіти стежить міжнародна команда під керівництвом доктора Енді Рівкіна з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса.

Нагадаємо, вперше в історії вчені отримали фото полюса Сонця. Усі попередні знімки нашої зірки були зроблені з екваторіального ракурсу.

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