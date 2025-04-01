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Категорія
Наука та IT
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Астероїд, який налякав людство, може зіткнутися з Місяцем — El Pais

Вчені вивчають можливість удару астроїда з супутником Землі.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Астероїд

Астероїд / © Getty Images

Згідно з новою оцінкою великих космічних агентств, астероїд під назвою 2024 YR4, який, як вважалося, може вдаритись у Землю з імовірністю 3,1% протягом восьми років, насправді може фактично зіткнутися з Місяцем.

Про це пише El Pais.

Астрономи використали телескоп Джеймса Вебба, щоб проаналізувати камінь, який має діаметр у 60 метрів. Їхні попередні результати виключають зіткнення з Землею, але припускають, що ймовірність зіткнення астероїда із супутником Землі становить близько 2%.

«Якби він вдарився у Місяць, це не було б небезпечно для Землі, насправді нічого б не сталося, але це була б чудова можливість побачити удар астероїда та його короткочасні наслідки», — заявила представниця Інституту астрофізики Канарських островів Джулія де Леон.

Наразі вчені знають про велику кількість зіткнень різних обʼєктів з Місяцем, але вони не є великими.

«Ми вже знаємо, що Місяць повний кратерів, і ми знаємо, що дуже маленькі об’єкти постійно стикаються з його поверхнею, але ми ніколи не бачили зіткнення за участю об’єкта розміром понад 50 метрів. Це було б неймовірно», — заявила астроном.

Астероїд 2024 YR4 потрапив у заголовки газет у всьому світі на початку лютого, коли NASA та ESA попередили, що камінь розміром від 40 до 90 метрів має більше ніж 2% шансів вдаритися по Землі 22 грудня 2032 року. Космічні агентства розраховували ризик протягом кількох днів, доки безліч спостережень не показало, що шанси були незначними, близькими до нуля, і наукове співтовариство виключило зіткнення з планетою.

Нові дані, отримані телескопом Джеймса Вебба, дозволили уточнити, що розмір астероїда приблизно 60 метрів, що перевищує 50-метровий поріг, який автоматично запускає Консультативну групу з планування космічних місій.

«Це межа, вище якої він може завдати значної шкоди. При такому розмірі він може спричинити руйнування в радіусі від 80 до 100 кілометрів», — попереджає Де Леон.

Вона нагадала випадок із челябінським астероїдом, він мав діаметр 20 метрів і важив 13 000 тонн, але його ніхто не помітив. За оцінками ESA, тоді стався викид енергії еквівалентний 35 атомним бомбам розміром з хіросімську. Вибухова хвиля вибила вікна тисяч будівель і поранила близько 1500 людей.

Спільнота планетарних захисників вивчає можливості навчитися захищати землю на прикладі зіткнення астероїда з Місяцем.

«Ми могли б спостерігати за цим за допомогою космічних телескопів, а також із Землі. Це було б справді круто», — каже де Леон.

Науковці планують знову використати телескоп Джеймса Вебба в травні для спостереження за астероїдом і уточнення ймовірності зіткнення з Місяцем.

Раніше повідомлялося, що Європа готує зонд для зустрічі з астероїдом, який пройде небезпечно близько до Землі.

Ми раніше інформували, що NASA оновило прогнози щодо астероїда 2024 YR4, підвищивши ймовірність його зіткнення з Землею до 3,1%.

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