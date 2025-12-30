- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 3632
- Час на прочитання
- 2 хв
Астероїд летить просто в Місяць: вчені назвали дату ймовірного зіткнення і ризики для Землі
Астероїд 2024 YR4, який раніше вважали небезпечним для Землі, тепер націлився на її супутник. Вчені прогнозують ймовірний удар по Місяцю, наслідки якого для людства можуть бути катастрофічними.
Тисячоліттями Місяць працював щитом для нашої планети та приймав на себе удари з космосу. 2032 року він може знову опинитися під ударом, але цього разу наслідки відчує і людство.
Про це йдеться у матеріалі Nauka.ua.
Зміна траєкторії: від Землі до Місяця
Астероїд 2024 YR4 відкрили наприкінці минулого року. Спершу його розглядали як загрозу для Землі з імовірністю зіткнення близько 3%. Однак уточнені дані, отримані, зокрема, телескопом Джеймса Вебба, показали, що нашій планеті він не загрожує.
Натомість в астероїда з’явилася нова ціль.
«2025 року з’ясувалося, що астероїд загрожує Місяцю: імовірність зіткнення 2024 YR4 із супутником Землі оцінюють у понад чотири відсотки, а час потенційного удару прогнозують на грудень 2032-го», — йдеться у публікації.
Чим це небезпечно для нас
Хоча відстань до Місяця становить 384 тисячі кілометрів, удар астероїда створить величезне поле космічного сміття.
За розрахунками дослідників, потік мікрометеоритів у навколоземному просторі може зрости в тисячу разів.
Основні загрози:
Знищення техніки: уламки можуть пошкодити або знищити супутники на орбіті та оптику космічних апаратів.
Загроза людям: підвищена щільність сміття створює смертельну небезпеку для астронавтів на МКС і майбутніх місячних місій.
План порятунку: штовхнути чи підірвати
Щоб запобігти катастрофі, науковці з NASA та інших інститутів розглядають два варіанти дій, які потрібно реалізувати між 2030-м і 2032 роками:
Зміна курсу (кінетичний удар). Це метод, перевірений місією DART 2022 року. Спеціальний апарат врізається в астероїд, щоб змінити його траєкторію так і він оминув Місяць. Також розглядають варіанти «гравітаційного тягача» або іонного пучка.
Знищення. Якщо часу буде мало, астероїд можуть спробувати зруйнувати ядерним вибухом або потужним тараном. Однак цей метод ризикований: уламки однаково можуть полетіти в бік Землі або Місяця.
Нагадаємо, вчені відкрили дивну екзопланету, яка не має аналогів серед відомих світів. Вона обертається навколо мілісекундного пульсара та має екстремальні фізичні й хімічні властивості.