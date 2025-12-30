Астероїд летить просто в Місяць: вчені назвали дату ймовірного зіткнення і ризики для Землі

Астероїд може врізатися у Місяць вже через кілька років / © pixabay.com

Тисячоліттями Місяць працював щитом для нашої планети та приймав на себе удари з космосу. 2032 року він може знову опинитися під ударом, але цього разу наслідки відчує і людство.

Про це йдеться у матеріалі Nauka.ua.

Зміна траєкторії: від Землі до Місяця

Астероїд 2024 YR4 відкрили наприкінці минулого року. Спершу його розглядали як загрозу для Землі з імовірністю зіткнення близько 3%. Однак уточнені дані, отримані, зокрема, телескопом Джеймса Вебба, показали, що нашій планеті він не загрожує.

Натомість в астероїда з’явилася нова ціль.

«2025 року з’ясувалося, що астероїд загрожує Місяцю: імовірність зіткнення 2024 YR4 із супутником Землі оцінюють у понад чотири відсотки, а час потенційного удару прогнозують на грудень 2032-го», — йдеться у публікації.

Чим це небезпечно для нас

Хоча відстань до Місяця становить 384 тисячі кілометрів, удар астероїда створить величезне поле космічного сміття.

За розрахунками дослідників, потік мікрометеоритів у навколоземному просторі може зрости в тисячу разів.

Основні загрози:

Знищення техніки: уламки можуть пошкодити або знищити супутники на орбіті та оптику космічних апаратів.

Загроза людям: підвищена щільність сміття створює смертельну небезпеку для астронавтів на МКС і майбутніх місячних місій.

План порятунку: штовхнути чи підірвати

Щоб запобігти катастрофі, науковці з NASA та інших інститутів розглядають два варіанти дій, які потрібно реалізувати між 2030-м і 2032 роками:

Зміна курсу (кінетичний удар). Це метод, перевірений місією DART 2022 року. Спеціальний апарат врізається в астероїд, щоб змінити його траєкторію так і він оминув Місяць. Також розглядають варіанти «гравітаційного тягача» або іонного пучка. Знищення. Якщо часу буде мало, астероїд можуть спробувати зруйнувати ядерним вибухом або потужним тараном. Однак цей метод ризикований: уламки однаково можуть полетіти в бік Землі або Місяця.

