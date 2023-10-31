Астероїд не винен: вчені висунули нову теорію зникнення динозаврів

Вчені наблизилися до розгадки можливої причини вимирання динозаврів близько 66 мільйонів років тому.

У новому дослідженні вчені стверджують, що динозаври загинули зовсім не від удару астероїда.

Про це пише видання Metro.

За словами команди з Королівської обсерваторії Бельгії, основною причиною масової загибелі життя на Землі став пил із подрібненої породи, викинутий в атмосферу планети. Передбачається, що він заблокував сонце і перешкоджав фотосинтезу рослин.

Результати нового дослідження свідчать про те, що кількість пилу склала приблизно 2 000 гігатонн. Для порівняння, це в 11 разів більше, ніж вага Евересту. Вчені також виявили, що цей пил затримався в атмосфері до 15 років, фактично спричинивши світову ядерну зиму.

Унаслідок ядерної зими на Землі рослинність загинула, що призвело до голодування багатьох травоїдних видів, зокрема й динозаврів. Крім того, цей кліматичний колапс став початком катастрофічного масового вимирання, внаслідок якого Земля втратила майже 75% усіх живих істот.

Вважається, що динозаври були знищені 66 мільйонів років тому величезним астероїдом, який врізався в півострів Юкатан, де залишив кратер Чиксулуб.

Раніше стало відомо, що дослідники виявили під Атлантичним океаном біля берегів Західної Африки новий ударний кратер. Він утворився, найімовірніше, також 66 млн років тому, як і знаменитий кратер Чикшулуб у Мексиці після падіння великого астероїда, який, як вважається, знищив майже всіх динозаврів. Нове дослідження може змінити наші знання про те, як вимерли динозаври, адже їх могли знищити два або більше астероїдів.

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