Астероїд розміром із літак мчить до Землі: NASA оновило прогноз ризиків зіткнення

Астероїд 2025 QD8 міг би стати «вбивцію міст», але його траєкторія проходить лише повз Землю

Астероїд 2025 QD8, розмір якого можна порівняти з пасажирським літаком, промчить повз Землю 3 вересня. Космічний камінь має діаметр близько 38 метрів і рухається з надзвичайною швидкістю — понад 45 000 км/год. Попри значний розмір, що дозволяє віднести його до категорії «вбивць міст», вчені запевняють, що ризику зіткнення немає.

Про це пише видання Daily Mail з посиланням на дані NASA та Європейського космічного агентства (ESA).

За інформацією видання, астероїд наблизиться до нашої планети на мінімальну відстань 218 009 кілометрів, що становить трохи більше ніж половина відстані до Місяця. Цей об’єкт був нещодавно виявлений групою астрономів-аматорів з проєкту Virtual Telescope Project.

Прогнози щодо наслідків та історичні аналогії

За допомогою 17-дюймового телескопа, астрономи-аматори змогли отримати зображення астероїда, коли він перебував на відстані 3,9 мільйона кілометрів від Землі. Це підтвердило, що астероїд має розмір від 17 до 38 метрів і летить у напрямку нашої планети. Оцінка його розміру ґрунтується на кількості світла, що відбивається від поверхні, тому вона не може бути абсолютно точною. Якщо астероїд складається з темного матеріалу, який погано відбиває світло, він може бути більшим, ніж передбачається. Однак, навіть за найнижчої оцінки свого розміру, він все ще несе величезний руйнівний потенціал.

Астрофізик з Королівського коледжу Лондона, доктор Ш’ям Балайі, розповів, що хоча астероїд і може спричинити значні руйнування, це не призведе до глобальної катастрофи.

«Він може спричинити значні локальні ефекти, але не глобальну катастрофу», — сказав він.

Балайі навів приклад Челябінського метеорита 2013 року, вибух якого був у 30 разів потужнішим за ядерну бомбу, скинуту на Хіросіму. У результаті того вибуху, що стався на висоті 45 кілометрів, 1500 людей отримали поранення, а понад 3600 будинків були пошкоджені, хоча лише 0,05% первісної скелі досягло землі.

Системи захисту та безпека

Завдяки ретельному вивченню мережі телескопів, вчені можуть робити дуже точні розрахунки орбіт астероїдів, тому ми знаємо з дуже високим рівнем впевненості, що 2025 QD8 не зіткнеться із Землею чи Місяцем. NASA та ESA виявили десятки тисяч навколоземних об’єктів, але розрахунки показують, що зіткнення небезпечного астероїда із Землею протягом наступних 100 років є вкрай малоймовірним.

«Більші приклади, такі як Тунгуська подія 1908 року, зрівняли із землею тисячі квадратних кілометрів лісу. Тому зіткнення в районі населеного пункту може бути серйозним, але події такого масштабу залишаються рідкісними», — йдеться у повідомленні.

На жаль, астероїд буде занадто тьмяним, щоб його можна було побачити неозброєним оком. За словами доктора Балайі, «навіть телескопи повинні бути добре обладнані та точно націлені», аби побачити цей космічний об’єкт.

Що можна зробити для запобігання зіткнення

У статті також згадується, що NASA активно працює над «планетарним захистом». Було проведено випробування DART, у рамках якого космічний апарат розміром з холодильник зіткнувся з астероїдом Діморфос. Метою експерименту було перевірити, чи здатні невеликі супутники запобігти зіткненню астероїдів із Землею.

«DART застосував так звану техніку кінетичного удару — удар по астероїду, щоб змістити його орбіту», — йдеться у повідомленні.

Цей метод передбачає зміну швидкості астероїда на невелику частку, але завдяки ранньому виявленню цього достатньо, щоб з часом суттєво змістити його з траєкторії. Це була перша місія, яка продемонструвала технологію відхилення астероїда для планетарного захисту. Результати випробування мають бути підтверджені місією Hera у грудні 2026 року.

Нагадаємо, астероїд 2024 YR4, діаметром близько ста метрів, рухається в напрямку Землі і може влучити в Місяць вже через кілька років. Удар може вивільнити до 100 мільйонів кілограмів місячних порід і пилу, що матиме наслідки і для Землі.