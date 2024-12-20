Астероїд розміром з 10-поверховий будинок пролетить повз Землю в передріздвяну ніч

Цей астероїд не має шансів на зіткнення з Землею.

Напередодні Різдва 24 грудня над Землею пролетить астероїд 2024 XN1 розміром з 10-поверховий будинок.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Астероїд пролетить на відстані 7,2 мільйона кілометрів від нашої планети. Він рухатиметься зі швидкістю 23 726 кілометрів на годину — це близько за астрономічними масштабами, але експерти запевняють, що зіткнення неможливе.

"Астероїд напередодні Різдва був помічений лише 12 грудня, коли NASA та системи планетарного захисту Європейського космічного агентства (ESA) помітили його наближення", — йдеться в повідомленні.

Незважаючи на те, що астероїд наблизиться до Землі в межах 18-кратної відстані до Місяця, це абсолютно безпечний прохід. Оцінний діаметр космічного каменю від 29 до 70 метрів не створює жодної загрози для планети. За розрахунками ESA та NASA, цей астероїд не має шансів на зіткнення з Землею і навіть не потрапляє до списку небезпечних об'єктів. Астероїд не буде видимим для астрономів-любителів.

Астероїд знову наблизиться до Землі у січні 2032 року, але його найближчий проліт відбудеться лише 2106 року, коли він наблизиться до планети на відстань 33,9 мільйона миль.

23 грудня 2024 року маленький космічний камінь 2013 YB має дуже низькі шанси врізатися в Землю. Маючи діаметр менше 3 метрів, цей об'єкт, швидше за все, згорить в атмосфері, залишивши після себе лише яскраву вогняну кулю. Ймовірність зіткнення оцінюється як один шанс з 52 356.

Того ж дня, але з іншого боку, астероїд 2021 BA2 діаметром до 70 метрів пролетить над Землею на відстані 2,75 мільйона кілометрів. Незважаючи на близькість, його проліт не становить небезпеки для планети.

Натомість справжній гігант — астероїд розміром з Ейфелеву вежу — пролетить повз Землю 5 січня 2025 року на відстані понад 3 мільйони км. Однак, як і попередні космічні об'єкти, його траєкторія не становить загрози.

Нагадаємо, у Сонячній системі виявили загадковий космічний тунель.

Читайте також: