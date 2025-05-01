Астероїд розміром з будинок мчить до Землі з неймовірною швидкістю: деталі

Астероїд розміром з будинок / © Shutterstock

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Космічний камінь 2025 HM4, розміром від 15 до 34 метрів, наблизився до Землі на відстань 768 тисяч кілометрів, рухаючись зі швидкістю 68 тисяч кілометрів на годину.

Про це повідомило видання Newsweek.

Однак «2025 HM4» не єдиний космічний об’єкт, який цього тижня опинився поблизу Землі. NASA також відстежує два більші астероїди, «2024 BF» та «2025 GT1», розміром з літак, які пролетять повз нашу планету в четвер на відстані від 2,2 до 2,6 мільйона миль. Ще один «сусід» розміром з будинок, «2025 HJ5», пройде повз Землю в п’ятницю на відстані близько 3,8 мільйона кілометрів.

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Нагадуємо, що на початку 2024 року NASA виявило астероїд 2024 YR4, який спочатку мав 3,1% шанс влучити в Землю у 2032 році. Однак подальші розрахунки знизили ймовірність до 0,004%.

NASA наголошує, що більшість навколоземних об’єктів не становлять загрози для нашої планети. Однак існує невелика група потенційно небезпечних астероїдів (PHA), які потребують особливої уваги. Ці об’єкти, розміром понад 140 метрів, мають орбіти, що наближають їх до земної орбіти на відстань до 7,4 мільйона кілометрів.

Нагадаємо, космічний апарат СРСР падає на Землю та може вдарити по Британії.