Астероїд розміром з хмарочос наближається до Землі: як можна побачити космічного мандрівника

Гігантський астероїд пролетить повз Землю в ніч проти 6 червня

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У ніч проти п’ятниці, 6 червня, повз нашу планету пролетить гігантський астероїд 2008 DG5, розмір якого можна порівняти з величезним хмарочосом. Це рекордне зближення можна буде спостерігати в онлайн-трансляції.

За даними видання Space.com, рекордне наближення астероїда 2008 DG5 до Землі очікується 5 червня о 23:59 за Гринвічем (2:59 ночі 6 червня за Києвом).

Що відомо про космічного гіганта

За оцінками Центру вивчення навколоземних об’єктів NASA (CNEOS), діаметр астероїда 2008 DG5 становить від 320 до 700 метрів. Для наочності, це приблизно як висота найвищого хмарочоса у Лондоні, The Shard, або як дві Ейфелеві вежі, поставлені одна на одну.

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Цей космічний камінь пролетить на відстані 3 492 787 кілометрів, що майже у 10 разів перевищує середню відстань між Землею та Місяцем. Хоча в телескопи він виглядатиме як яскрава крапка, його проліт буде доступний для спостереження в онлайн-трансляції, що дозволить охочим стежити за подією з будь-якої точки світу.

Історія спостережень та відсутність загрози

Астероїд 2008 DG5 був вперше виявлений у 2008 році в рамках програми Catalina Sky Survey. З того часу NASA постійно та уважно відстежує його рух, щоб гарантувати безпеку нашої планети.

Вчені запевняють: наразі жодної загрози для Землі чи Місяця він не становить. Проліт астероїда є звичайною подією у масштабах Сонячної системи, хоча його розмір і близькість до нашої планети роблять його особливо цікавим для астрономів та громадськості.

Нагадаємо, до Землі мчить небезпечний астероїд, якого назвали на честь давньоєгипетського бога хаосу Апофіса. Космічний мандрівник здійснить надзвичайно близький проліт повз Землю 2029 року. Через це Європейське космічне агентство готує місію Ramses.

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