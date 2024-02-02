Астероїд-вбивця підлетить до Землі сьогодні: де за ним можна спостерігати

Увечері в п'ятницю, 2 лютого, на найближчу відстань до Землі за понад 100 років підлетить астероїд завширшки 271 метр. Це майже як три футбольні стадіони.

Про це пише Live Science.

Наступного разу цей космічний камінь, який може внаслідок падіння стерти з лиця Землі величезний мегаполіс, підлетить так близько за майже 200 років.

За словами вчених, швидкість астероїда становить 66 тисяч км/год. Астероїд 2008 OS7 через свій величезний розмір вважається потенційно небезпечним.

В астероїда 2008 OS7 дуже витягнута орбіта, за якою він обертається навколо Сонця. Тому щоразу, коли він наближається до Землі, його відстань від нашої планети змінюється.

До речі, за наближенням астероїда можна буде спостерігати онлайн.

Нагадаємо, поблизу Землі пролетів астероїд розміром понад 360 метрів, однак його відстань до нашої планети була більшою - 5,35 мільйона кілометрів.

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