Астероїд “вбивця міст” прямує до Місяця: якими будуть наслідки катастрофи

Астероїд 2024 YR4 може врізатись у Місяць у 2032 році

Астрономи опублікували тривожні оновлені дані щодо траєкторії астероїда 2024 YR4, відомого як «вбивця міст». Наразі 67-метровий об’єкт має 4% ймовірності зіткнення з Місяцем, яке може статися 22 грудня 2032 року. Проте вчені попереджають, що нові дані, отримання яких очікують в лютому наступного року, можуть збільшити ці шанси до 30%, що змусить світові космічні агенції прискорити ухвалення рішення про захист від зіткнення.

Про це пише Daily Mail.

Коли і чому ймовірність катастрофи може різко зрости

Астероїд 2024 YR4, розмір якого становить близько 67 метрів, був уперше помічений у грудні 2024 року. Спочатку він викликав серйозне занепокоєння, оскільки мав найвищі шанси зіткнення саме із Землею серед усіх відомих об’єктів — один до 32. Хоча згодом ця ймовірність знизилася майже до нуля, виникла нова загрозлива ситуація: залишається доволі великий шанс його удару по Місяцю. Від середини минулого року космічний камінь був прихований від земних телескопів, що значно ускладнювало точне прогнозування його орбіти.

Для отримання критично важливих даних, які можуть підтвердити або спростувати загрозу, буде задіяний космічний телескоп Джеймса Вебба. Завдяки своєму унікальному розташуванню, він зможе спостерігати за астероїдом протягом двох коротких вікон — 18 та 26 лютого 2026 року. Ці спостереження стануть одним з останніх надійних шансів спрогнозувати траєкторію астероїда до того, як він знову опиниться в зоні видимості земних телескопів у 2028 році.

Чого очікують від лютневих спостережень

Доктор Ендрю Рівкін з Університету Джонса Гопкінса та його колеги розрахували, як саме спостереження телескопа Джеймса Вебба можуть вплинути на передбачення астрономів. За їхніми прогнозами, існує 80% ймовірності, що нові дані знизять шанси удару астероїда 2024 YR4 по Місяцю до менш ніж 1%. Проте є й гірший сценарій, який вчені теж не виключають.

«Існує 5% ймовірність того, що ці спостереження фактично збільшать шанси зіткнення астероїда з Місяцем до 30%», — зазначається у публікації.

Решта 15% ймовірності того, що шанси на катастрофу залишаться приблизно на поточному рівні або зміняться несуттєво. Це має вирішальне значення, оскільки світові космічні агенції, такі як NASA та ESA, швидко втрачають час для ухвалення рішення про те, чи варто людству втрутитись, щоб змінити траєкторію 2024 YR4.

Ймовірні наслідки можливої катастрофи

Якщо 67-метровий астероїд 2024 YR4 дійсно зіткнеться з Місяцем, він може утворити кратер діаметром майже кілометр та вивільнити енергію, що у 500 разів перевищує потужність атомної бомби, яка знищила Хіросіму. Крім того, удар викине до 10 000 тонн місячної породи у космос.

Хоча зіткнення з Місяцем не становить прямої загрози для людей на Землі, воно може бути руйнівним для супутників. Якщо удар станеться у «правильному» місці, гравітація Землі може «направити» від 10% до 30% викинутого матеріалу безпосередньо у напрямку нашої планети. Це може мати катастрофічні наслідки для супутників на низькій навколоземній орбіті, які забезпечують комунікаційні та навігаційні послуги по всьому світу.

Річард Мойссл, голова відділу планетарного захисту ESA, підтвердив, що зіткнення «може становити потенційну загрозу для космічної інфраструктури». Рішення про застосування захисних заходів, як-от використання кінетичного удару (подібно до місії NASA DART) або навіть ядерного заряду, мають бути ухвалені та реалізовані не пізніше 2030 року.

«До 2028 року це було б надто, надто близько, тому отримання даних на початку 2026 року дає додатковий час», — цитує видання доктора Рівкіна.

Нагадаємо, з Землею можуть зіткнутися тисячі міжзоряних об’єктів, які постійно проходять через Сонячну систему, становлячи потенційну загрозу. А нове моделювання показало, що найнебезпечнішими є повільні тіла з певних ділянок Галактики.