Астероїд викликав мегацунамі біля берегів Європи

Астероїд. Ілюстративне зображення / © Pixabay

Реклама

Астероїд, який упав на Землю приблизно 43-46 мільйонів років тому, залишив після себе гігантський кратер у Північному морі, а його удар спричинив цунамі заввишки понад 100 метрів.

Про це пише ScienceDaily з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Nature Communications.

Кратер Сільверпіт розташований приблизно на глибині 700 метрів під південною частиною Північного моря, на відстані 129 кілометрів від узбережжя Йоркшира у Великій Британії.

Реклама

Геологи вперше ідентифікували це утворення в 2002 році.

Кратер шириною три кілометри з кільцем кругових розломів протяжністю близько 20 км тривалий час викликав бурхливі суперечки науковців.

Команда дослідників, яку очолив доктор Юїсдин Ніколсон з Університету Херіот-Уатт в Единбурзі, за підтримки Ради з досліджень природного середовища (NERC) нарешті з’ясувала його походження.

Застосувавши сейсмічну візуалізацію, мікроскопічний аналіз фрагментів гірських порід та комп’ютерне моделювання, науковці з’ясували, що це утворення є одним із рідкісних на Землі ударних кратерів.

Реклама

Ранні дослідження припускали, що ця структура могла утворитися ударом високошвидкісного астероїда.

Нагадаємо, учені виявили величезний кратер на півдні Китаю, який утворився внаслідок падіння астероїда 10 тисяч років тому. Через падіння виділилася енергія, еквівалентна 600 тисяч тонн тротилу.