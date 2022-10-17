Астероїд, який убив динозаврів, викликав землетрус, що тряс планету місяцями - вчені

Учені продовжують вивчати події, які сталися на Землі 66 мільйонів років тому. Тоді 10-кілометровий астероїд обрушився на планету і знищив динозаврів.

Геолог Герман Даріо Бермудес заявив, що отримана ним нова порція даних здатна пролити світло на смерть динозаврів та інших видів планети.

Про це пише New York Post.

Вчений розпочав свої дослідження ще багато років тому. 2014 року він зібрав дані щодо подій, що відбулися 66 мільйонів років тому, в південній півкулі Землі. А минулого року вчений провів 12 місяців у Техасі, Алабамі та Міссісіпі, вивчаючи в цих регіонах скельні утворення, які зберегли сліди, спричинені періодом масового вимирання на планеті.

Крім того, вченому вдалося задокументувати свідчення широкомасштабного цунамі, яке також було спричинене падінням астероїда.

Під час дослідження вчений дійшов висновку, що 10-кілометровий астероїд, який упав на півострів Юкатан у Мексиці 66 мільйонів років тому, призвів до неймовірної сейсмічної активності. За оцінками вченого, цей землетрус був у 50 тисяч разів потужніший за той, що 2004 року зруйнував індонезійську Суматру. Вчений також припускає, що ця сейсмічна активність тривала не один тиждень, а то й кілька місяців, трясучи всю планету.

Раніше стало відомо, що дослідники виявили під Атлантичним океаном біля берегів Західної Африки новий ударний кратер. Він утворився, найімовірніше, також 66 млн років тому, як і знаменитий кратер Чикшулуб у Мексиці після падіння великого астероїда, який, як вважається, знищив майже всіх динозаврів. Нове дослідження може змінити наші знання про те, як вимерли динозаври, адже їх могли знищити два або більше астероїдів.

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