Коли почнуться мирні переговори України та РФ: астролог передбачив подію та назвав місяць

Астролог Алакх Ніранжан назавав місяць, коли РФ може погодиться на мирні переговори з Україною.

Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астролог Алакх Ніранжан зауважив, що жовтні може статись дуже важлива для України подія після якої РФ може погодитись на мирні переговори.

"У жовтні Росія багато чого втратить і буде на межі готовності до переговорів не з позиції сили, а з позиції прохача. Це дуже важливо. Ми бачимо, що умови у РФ будуть такими, у яких неможливо жити. Наслідки - це або домовленості про мир або принципові рішення щодо влади у РФ", - сказав астролог.

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