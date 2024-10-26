Астронавт NASA потрапив до лікарні після повернення на Землю: що трапилось

В одного з астронавтів виникла "медична проблема", тож організатори місії вирішили провести додаткові обстеження.

Один із астронавтів NASA потрапив до лікарні після повернення на Землю з Міжнародної космічної станції, де екіпаж місії провів майже вісім місяців.

Про це повідомляють AP News та The Guardian.

25 жовтня астронавти місії Crew-8 після двох місяців затримки приземлилися в Мексиканській затоці поблизу узбережжя Флориди у США.

Під час повернення на Землю космічний корабель SpaceX Dragon здійснив звичайний повторний вхід та приземлення. Після цього капсулу корабля з трьома американськими астронавтами та одним росіянином на борту підняли на борт евакуаційного корабля. Там усім членам екіпажу провели звичайний медогляд.

Але невдовзі після приземлення один із астронавтів мав "медичну проблему". Його імені не вказують. Тож, як повідомили в NASA, організатори місії вирішили провести додаткові обстеження через "особливу обачність".

Через це астронавтів NASA Меттью Домініка, Майкла Барратта та Жанетт Еппс разом із космонавтом "Роскосмосу" Олександром Гребенькіним доправили до лікарні в американському місті Пенсакола.

Згодом трьох із них виписали та повернули до Космічного центру Джонсона NASA. За даними від організації, один член екіпажу перебуває у стабільному стані – його залишили в медзакладі як "запобіжний захід".

У NASA заявили, що не ділитимуться подробицями про стан астронавта та не розголошуватимуть його ім'я через конфіденційність. Але в агентстві пообіцяли повідомити про оновлення, якщо вони будуть доступні.

Зазначається, що після кількох місяців життя у невагомості астронавтам можуть знадобитися дні або навіть тижні, аби пристосуватися до сил тяжіння на Землі.

Нагадаємо, в липні повідомлялося, що двоє астронавтів NASA застрягли на Міжнародній космічній станції після того, як капсула Starliner компанії Boeing зіткнулася з низкою технічних проблем.

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