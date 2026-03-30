Астронавт раптово втратив мову в космосі: досі ніхто не знає причину

Міжнародна космічна станція (МКС) пережила свою першу медичну евакуацію / © Associated Press

Астронавт Майк Фінк пережив раптовий медичний епізод на борту Міжнародна космічна станція, під час якого він на короткий час втратив здатність говорити. Лікарі досі не можуть пояснити причину — навіть після численних обстежень.

Про це повідомляє Science Alert.

7 січня Фінк готувався до виходу у відкритий космос, запланованого на 8 січня, але раптово зрозумів, що не може говорити.

«Це сталося абсолютно несподівано. Просто неймовірно швидко», — сказав астронавт NASA, який уже чотири рази побував у космосі і провів там загалом 549 днів.

Фінк повідомив, що він не відчув ніякого болю, просто йому стало погано в лічені секунди і він втратив здатність говорити приблизно на 20 хвилин.

«Мої колеги по екіпажу безумовно помітили, що мені стало зле. Усі миттєво кинулися на допомогу», — згадав він.

Фінк також зазначив, що після повернення на Землю пройшов численні медичні обстеження. NASA також аналізує медичні картки інших астронавтів.

Лікарі виключили можливість серцевого нападу, і Фінк зазначив, що не відчував задухи.

Водночас усі інші можливі причини залишаються відкритими, і, ймовірно, його стан може бути пов’язаний з тим, що астронавт провів 549 днів у невагомості.

