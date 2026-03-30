Астронавт раптово втратив мову в космосі: досі ніхто не знає причину
Екіпаж Міжнародної космічної станції був евакуйований через те, що Майк Фінк втратив голос. Науковці не можуть дати пояснення цьому інциденту.
Астронавт Майк Фінк пережив раптовий медичний епізод на борту Міжнародна космічна станція, під час якого він на короткий час втратив здатність говорити. Лікарі досі не можуть пояснити причину — навіть після численних обстежень.
Про це повідомляє Science Alert.
7 січня Фінк готувався до виходу у відкритий космос, запланованого на 8 січня, але раптово зрозумів, що не може говорити.
«Це сталося абсолютно несподівано. Просто неймовірно швидко», — сказав астронавт NASA, який уже чотири рази побував у космосі і провів там загалом 549 днів.
Фінк повідомив, що він не відчув ніякого болю, просто йому стало погано в лічені секунди і він втратив здатність говорити приблизно на 20 хвилин.
«Мої колеги по екіпажу безумовно помітили, що мені стало зле. Усі миттєво кинулися на допомогу», — згадав він.
Фінк також зазначив, що після повернення на Землю пройшов численні медичні обстеження. NASA також аналізує медичні картки інших астронавтів.
Лікарі виключили можливість серцевого нападу, і Фінк зазначив, що не відчував задухи.
Водночас усі інші можливі причини залишаються відкритими, і, ймовірно, його стан може бути пов’язаний з тим, що астронавт провів 549 днів у невагомості.
Нагадаємо, астронавт NASA Дон Петтіт поділився фотографією дивного об’єкта зі щупальцями, який він виростив на Міжнародній космічній станції.