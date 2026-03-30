ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
1 хв

Астронавт раптово втратив мову в космосі: досі ніхто не знає причину

Екіпаж Міжнародної космічної станції був евакуйований через те, що Майк Фінк втратив голос. Науковці не можуть дати пояснення цьому інциденту.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Міжнародна космічна станція (МКС) пережила свою першу медичну евакуацію / © Associated Press

Астронавт Майк Фінк пережив раптовий медичний епізод на борту Міжнародна космічна станція, під час якого він на короткий час втратив здатність говорити. Лікарі досі не можуть пояснити причину — навіть після численних обстежень.

Про це повідомляє Science Alert.

7 січня Фінк готувався до виходу у відкритий космос, запланованого на 8 січня, але раптово зрозумів, що не може говорити.

«Це сталося абсолютно несподівано. Просто неймовірно швидко», — сказав астронавт NASA, який уже чотири рази побував у космосі і провів там загалом 549 днів.

Фінк повідомив, що він не відчув ніякого болю, просто йому стало погано в лічені секунди і він втратив здатність говорити приблизно на 20 хвилин.

«Мої колеги по екіпажу безумовно помітили, що мені стало зле. Усі миттєво кинулися на допомогу», — згадав він.

Фінк також зазначив, що після повернення на Землю пройшов численні медичні обстеження. NASA також аналізує медичні картки інших астронавтів.

Лікарі виключили можливість серцевого нападу, і Фінк зазначив, що не відчував задухи.

Водночас усі інші можливі причини залишаються відкритими, і, ймовірно, його стан може бути пов’язаний з тим, що астронавт провів 549 днів у невагомості.

Нагадаємо, астронавт NASA Дон Петтіт поділився фотографією дивного об’єкта зі щупальцями, який він виростив на Міжнародній космічній станції.

Дата публікації
Кількість переглядів
338
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie