Астронавт став найбільш ізольованою людиною в історії: що сталося (фото)

Він провів три дні свого життя далі від інших людей, ніж будь-хто інший в історії.

Американський астронавт Альфред Ворден 1971 року встановив рекорд найбільш ізольованої людини в історії під час роботи пілотом командного модуля місячної місії "Аполлон-15".

Його історію пригадала Книга рекордів Гіннеса.

Ал перебував на відстані 3 596,4 км від найближчої живої людини від 30 липня до 1 серпня, поки його колеги-астронавти Девід Скотт і Джеймс Ірвін досліджували поверхню Місяця на базі Гедлі.

За ці три дні, за словами Альфреда, він зробив "щось на зразок 38 обертів навколо Місяця".

Під час інтерв'ю на Facebook Live 2016 року Ал відкрито розповів головному редактору Книги рекордів Гіннеса Крейгу Глендею про свій досвід встановлення рекорду. Він сказав: "Я не знаю, як це пояснити. Так, я був досить ізольований. Інші хлопці теж були ізольовані, але я думаю, що я був трохи далі, ніж вони. Я провів три дні на місячній орбіті, поки Дейв Скотт і Джеймс Ірвін були на поверхні. Я багато займався наукою, зробив багато речей, став найбільш ізольованою людиною в історії, провів багато наукових експериментів, зробив багато візуальних спостережень Місяця. Зайнятий, зайнятий, зайнятий, близько 20 годин на день, роблячи все це".

Альфред Ворден / Фото: NASA

Коли Крейг запитав, чи усвідомлював він тоді, що був найбільш ізольованою людиною, Ал відповів: "Я не думав про це, тому що до мого польоту було три польоти, в яких пілоти-командири також перебували на місячній орбіті самі, як і я. Мені довелося б повернутися назад, в космос. Я мав би повернутися назад і подивитися на траєкторії, щоб побачити, чи був я далі, але, очевидно, я був, тому що ви, хлопці, підхопили це".

View of the Moon from its orbit by Apollo 15. pic.twitter.com/XoyR99OPZX — Shining Science (@ShiningScience) December 9, 2023

Альфред сказав, що поки він був сам, він не міг навіть поговорити зі своїми колегами-астронавтами або з NASA, тому що він був на зворотному боці Місяця.

Про те, як це – бути в космосі на самоті, він поділився: "Мушу вам сказати, що для мене це найкраща частина польоту – бути самому на місячній орбіті. Космічний корабель був повністю в моєму розпорядженні, я міг робити все, що хотів, але я зосередився на науці, і мені не заважали ті хлопці, які весь час стояли на моєму шляху. Мені було набагато легше робити те, що я мав робити. А ще, проживши з ними чотири дні, щоб дістатися туди, я був дуже радий позбутися їх на деякий час".

This photo of Earth taken from space was taken by NASA astronaut Al Worden in 1971: As the Apollo 15 mission made its return journey back to Earth from the Moon, Worden picked up a 70mm Hasselblad camera and snapped the crescent Earth, edge-lit by the glare of the Sun. pic.twitter.com/HhwLfvwFWg — Black Hole (@konstructivizm) October 14, 2024

За словами Ала, лише для цього польоту він тренувався в середньому 70 годин на тиждень протягом трьох років. Ця ж місія також стала першою місячною місією з використанням місяцеходу 7 серпня 1971 року.

Ал помер 2020 року у віці 88 років.

Нагадаємо, астронавт, який провів 178 днів у космосі, розповів про "брехню", яку зрозумів, побачивши Землю. Рон Гаран повернувся на Землю з абсолютно новим світоглядом після того, що він побачив у космосі.

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