Астронавт зняв вулканічні "очі" Чілтепе — унікальний краєвид з космосу

Півострів Чільтепе в озері Манагуа / © NASA

У 2014 році астронавт зняв із орбіти незвичайний краєвид Центральної Америки. На півострові Чілтепе в Нікарагуа два вулканічні озера створюють ілюзію «очей», що дивляться у космос. Разом із формою півострова цей пейзаж нагадує череп.

Про це повідомило видання Livescience.

Чілтепе розташований у межах озера Манагуа (його ще називають Шолотлан) за 16 км від столиці країни. Його площа перевищує тисячу квадратних кілометрів. Півострів виник близько 17 тисяч років тому після серії потужних вивержень пірокластичних щитів, коли в атмосферу викидалися великі об’єми легких порід, зокрема пемзи. Зафіксовані прояви активності відбувалися ще близько 2 тисяч років тому.

Менше з озер — Апойєке — розташоване у кратері та має ширину близько 1,7 км. Більше, відоме як Лагуна Ксілоа, простягається майже на 2,4 км. Їхній колір відрізняється: Ксілоа насичено-синя, а Апойєке зеленувата. Це створює ефект «гетерохромії» — різнокольорових очей.

Побачити обидва озера одночасно з поверхні неможливо: Апойєке лежить на висоті близько 400 метрів, тоді як Ксілоа — майже на рівні моря. Тому ця оптична ілюзія відкривається лише з кратера чи з космосу.

За даними Смітсонівського інституту, обидва кратери належать до активних вулканів. Лагуна Ксілоа востаннє вивергалася приблизно 6 тисяч років тому. Апойєке має чотири зафіксовані виверження, найсильніше з яких відбулося близько 50 року до нашої ери й надало кратеру сучасної форми. У 2012 році рух магми спричинив тут низку дрібних землетрусів, але ознак наближення нового виверження не зафіксували.

Якщо ж вулкан знову активізується, небезпека може загрожувати не лише навколишнім територіям, а й жителям столиці Манагуа та невеликих поселень біля Лагуни Ксілоа.

