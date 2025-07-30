Астронавт / © pixabay.com

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Попри численні ризики для здоров’я під час тривалого перебування на орбіті, серцево-судинна система астронавтів залишається у доброму стані.

Про це повідомило видання Space.

У дослідженні взяли участь 13 астронавтів NASA віком від 30 до 50 років. Вони провели на борту Міжнародної космічної станції від чотирьох місяців до одного року. Протягом цього часу вчені проводили серію обстежень — ультразвукову діагностику сонних і плечових артерій — до польоту, під час нього, одразу після повернення на Землю, а також через рік, три і п’ять років.

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Результати засвідчили: жодного потовщення стінок артерій, підвищення їхньої жорсткості чи інших ознак серцево-судинних хвороб не виявлено. Науковці зазначають, що можливі зміни у стані судин були не наслідком космічного польоту, а природним процесом старіння організму.

Водночас у зразках сечі та крові астронавтів одразу після прильоту зафіксували ознаки окислювального стресу й запалення — маркери, які можуть свідчити про ризик серцево-судинних проблем. Проте ці показники нормалізувалися протягом тижня після повернення на Землю.

Дослідники дійшли висновку, що серцево-судинна система досить добре адаптується до умов мікрогравітації. Однак вони наголошують на потребі в масштабніших дослідженнях із залученням більшої кількості учасників. Особливо з огляду на майбутні місії NASA — повернення на Місяць і підготовку до польоту на Марс. У таких експедиціях організм людини тривалий час перебуватиме поза межами захисного магнітного поля Землі, під впливом космічної радіації, що може створювати нові ризики для здоров’я.

Нагадаємо, NASA спільно з компанією AeroVironment представили нову місію Skyfall, яка передбачає запуск на Марс одразу шести автономних вертольотів. Вони виконуватимуть функції повітряних розвідників і шукатимуть найбільш перспективні зони для майбутнього висадження людей на Червону планету.

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Раніше ми писали, що поки плани щодо місій на Марс стають дедалі реальнішими, постає більше запитань про те, як людське тіло функціонуватиме в умовах космічного простору. Зокрема, науковці роздумують, що буде з дитиною, народженою в космосі.