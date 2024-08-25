Астронавти NASA, які застрягли на Міжнародній космічній станції, повернуться на Землю 2025 року

Астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс, які змушені залишатися на Міжнародній космічній станції через проблеми з кораблем Boeing Starliner, повернуться на Землю лише в лютому 2025 року.

Про це пише CBSNews.

Космічне агентство вирішило не ризикувати життями Баррі Вілмора та Суніти Вільямс.

Незважаючи на успішні випробування маневрових двигунів Starliner, детальний аналіз і підтвердження того, що витік гелію в руховій установці не збільшився, NASA дійшло висновку, що немає жодних доказів того, що системи продовжать працювати в нормальному режимі, забезпечуючи безпечне сходження з орбіти, входження в атмосферу і приземлення.

Це рішення означає, що двоє з чотирьох астронавтів Crew 9, запуск якого на Міжнародну космічну станцію на борту корабля SpaceX Crew Dragon заплановано на 24 вересня, не братимуть участь у експедиції, щоб командир Starliner Баррі Вілмор і другий пілот Суніта Вільямс змогли повернутися додому замість них у лютому наступного року.

"NASA вирішило, що Бутч і Суні повернуться з Crew 9 в лютому наступного року, а Starliner повернеться без екіпажу. Рішення повернути Starliner додому без екіпажу - це результат того, що наша основна цінність — безпека", - сказав адміністратор агенції Білл Нельсон.

Нагадаємо:

Уперше у своїй історії Boeing запустила на МКС астронавтів 5 червня.

Очікувалося, що апарат з командою повернеться на Землю вже за вісім днів після стикування зі станцією, але під час польоту виникла проблема з двигунами. Через це повернення екіпажу на Starliner вважали небезпечним.

Першу проблему Starliner виявили ще на Землі перед стартом — стався витік гелію в руховій установці системи орієнтації космічного корабля. Витік відбувався через клапан, що контролює тиск у паливному баку. Під час польоту такий самий витік стався ще в пʼяти з 28 двигунів.

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