Категорія
Наука та IT
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Астронавти NASA, які застрягли на Міжнародній космічній станції, повернуться на Землю 2025 року

Астронавти NASA, які застрягли на Міжнародній космічній станції, повернуться на Землю 2025 року

Астронавти NASA застрягли у космосі / Фото: Associated Press

Спочатку їхня космічна місія мала тривати всього вісім днів.

Астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс, які змушені залишатися на Міжнародній космічній станції через проблеми з кораблем Boeing Starliner, повернуться на Землю лише в лютому 2025 року. 

Про це пише CBSNews.

Космічне агентство вирішило не ризикувати життями Баррі Вілмора та Суніти Вільямс.
Незважаючи на успішні випробування маневрових двигунів Starliner, детальний аналіз і підтвердження того, що витік гелію в руховій установці не збільшився, NASA дійшло висновку, що немає жодних доказів того, що системи продовжать працювати в нормальному режимі, забезпечуючи безпечне сходження з орбіти, входження в атмосферу і приземлення.

Це рішення означає, що двоє з чотирьох астронавтів Crew 9, запуск якого на Міжнародну космічну станцію на борту корабля SpaceX Crew Dragon заплановано на 24 вересня, не братимуть участь у експедиції, щоб командир Starliner Баррі Вілмор і другий пілот Суніта Вільямс змогли повернутися додому замість них у лютому наступного року.

"NASA вирішило, що Бутч і Суні повернуться з Crew 9 в лютому наступного року, а Starliner повернеться без екіпажу. Рішення повернути Starliner додому без екіпажу - це результат того, що наша основна цінність — безпека", - сказав адміністратор агенції Білл Нельсон. 

Нагадаємо:

Уперше у своїй історії Boeing запустила на МКС астронавтів 5 червня.

Очікувалося, що апарат з командою повернеться на Землю вже за вісім днів після стикування зі станцією, але під час польоту виникла проблема з двигунами. Через це повернення екіпажу на Starliner вважали небезпечним.

Першу проблему Starliner виявили ще на Землі перед стартом — стався витік гелію в руховій установці системи орієнтації космічного корабля. Витік відбувався через клапан, що контролює тиск у паливному баку. Під час польоту такий самий витік стався ще в пʼяти з 28 двигунів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація