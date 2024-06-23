Астронавти NASA застрягли на орбіті і не можуть повернутися на Землю

Космічний корабель Starliner компанії Boeing залишиться зістикованим із Міжнародною космічною станцією (МКС) щонайменше до 2 липня. Раніше повідомлялося, що астронавти NASA мають повернутися додому 26 червня.

Про це пише Space.

Під час польоту було помічено витоки гелію, а також вийшли з ладу 5 двигунів Starliner, чотири з яких все ж вдалося повернути до роботи.

Через ці проблеми і для того, щоб вивчити їхні причини, а також зрозуміти, наскільки безпечним може бути повернення на Землю корабля Starliner, у NASA і Boeing ухвалили рішення перенести поверення астронавтів додому на 18 червня. Потім дату повернення на Землю перенесли на 26 червня. Цей час було витрачено на вивчення проблем із руховими системами.

Крім технічних перевірок, астронавти виконають вправи "безпечного притулку", щоб підготувати капсулу Starliner на випадок надзвичайних ситуацій. Ці додаткові заходи допоможуть гарантувати безпеку майбутніх польотів і покращити ефективність космічного корабля.

Нагадаємо, NASA починає пошук іншопланетних населених світів.

Читайте також: