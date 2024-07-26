Астронавти NASA застрягли у космосі: що відомо (фото)

Баррі Вілмор та Cуніта Вільямс не ступали на тверду землю вже сім тижнів.

Двоє астронавтів NASA застрягли на Міжнародній космічній станції (МКС) після того, як капсула Starliner компанії Boeing стикнулася з низкою технічних проблем.

Про це повідомляє LADbible.

61-річний Баррі Вілмор та 58-річна Суніта Вільямс перебували на борту космічного корабля від моменту його першого старту з Флориди 6 червня.

Майже 50 днів тому вони були відправлені разом зі Starliner для першого стикування з космічним кораблем і повинні були виконати тестову місію, яка спочатку планувалася тривати трохи більше ніж тиждень – доки не виникли проблеми.

Баррі Вілмор і Суніта Вільямс / Фото: NASA

Відстикування капсули "Боїнга" декілька разів затримувалося через несправність двигунів, а потім стався витік гелію, що спричинило занепокоєння щодо безпеки.

Вілмор і Вільямс чекають, що туристичний гігант і NASA знайдуть рішення, однак інженери намагаються визначити, що саме сталося. І поки вони не зможуть з'ясувати, що сталося, астронавти застрягли там, нагорі.

Наразі встановлені різні дати повернення Starliner на Землю. Керівник програми комерційних польотів NASA Стів Стіч сказав, що вони ще не готові оголосити дату повернення. Він надав оновлену інформацію про ситуацію, пояснивши, що насправді не так багато інформації, якою можна було б поінформувати людей.

Він сказав: "Сьогодні ми не можемо оголосити дату повернення. Ми робимо великий прогрес, але ми просто ще не зовсім готові це зробити. Сьогодні ми зосереджені на тому, щоб повернути Бутча і Суні на Starliner. Я думаю, що ми починаємо наближатися до тих останніх шматків обґрунтування боротьби, щоб переконатися, що ми можемо повернутися додому безпечно, і це наша основна увага зараз. Ми повернемось додому, коли будемо готові".

Баррі Вілмор / Фото: NASA

Boeing і NASA провели численні випробування несправних двигунів, які спричинили проблеми під час першого польоту Starliner. Запасний модуль був ретельно досліджений у пустелі Нью-Мексико, щоб спробувати з'ясувати, що відбувається в космосі.

Стіч сказав, що подальший аналіз результатів буде завершено цими вихідними, однак, розгляд NASA не відбудеться до першого тижня серпня – і Вілмору та Вільямс доведеться почекати на це, перш ніж вони зможуть повернутися додому.

Але він сказав, що американське космічне агентство також розглядає інші варіанти, наприклад, повернення астронавтів на іншому космічному кораблі.

Суніта Вільямс / Фото: NASA

Наразі пара перебуває в безпеці на Starliner, сказав Сітч в інтерв'ю Sky News.

До того, як сталася ця серія прикрих подій, NASA заявляло, що космічний корабель буде придатний для 45-денного перебування. Однак зараз цей термін, очевидно, вже перевищено.

Тоді NASA заявляло, що для Вілмора і Вільямс буде життєздатним перебування на кораблі протягом 90 днів, але навіть якщо вони в результаті перевищать цей термін, Starliner дозволено перебувати на орбіті протягом 21 дня. Сітч сказав, що для них є достатньо запасів і ресурсів, а ризиків для будь-кого на борту немає.

Нагадаємо, астронавт, який провів 178 днів у космосі, розповів про "брехню", яку зрозумів, побачивши Землю. Рон Гаран повернувся на Землю з абсолютно новим світоглядом після того, що він побачив у космосі.

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