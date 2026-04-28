Астронавтка NASA показала, як вчилася ходити після місії біля Місяця (фото)

Повернення на Землю після космічного польоту може стати серйозним випробуванням для організму. Астронавтка NASA Крістіна Кох продемонструвала, як складно відновити координацію рухів після перебування в умовах мікрогравітації.

Про це передають в NASA та ділиться сама астронавка в Іnstagram.

Після завершення місії Artemis 2, під час якої екіпаж здійснив політ навколо Місяця, Кох опублікувала відео, де намагається пройтися із заплющеними очима. Запис зроблено приблизно через тиждень після повернення — і навіть такі прості рухи виявилися для неї непростими.

На кадрах видно, як астронавтка втрачає рівновагу, хитається та насилу контролює положення тіла. За її словами, до повного відновлення доведеться відкласти навіть звичні активності.

Причина таких труднощів — у впливі невагомості на вестибулярний апарат. У космосі мозок перестає орієнтуватися на сигнали внутрішнього вуха, які в нормальних умовах відповідають за відчуття рівноваги та положення тіла. Натомість він адаптується до нових умов, фактично «ігноруючи» ці сигнали.

Політ до Місяця і його наслідки

Після повернення на Землю астронавти змушені більше покладатися на зір, щоб контролювати рухи. Саме тому навіть проста тандемна хода із заплющеними очима стає серйозним випробуванням.

Науковці зазначають, що тривале перебування в космосі має й інші наслідки для організму: зниження щільності кісток, проблеми з хребтом, погіршення зору та можливі зміни на клітинному рівні.

Досвід Кох має важливе значення не лише для майбутніх космічних місій, а й для медицини. Дослідження процесів відновлення після невагомості допомагає розробляти нові методи лікування порушень рівноваги, запаморочень і травм мозку.

Варто зазначити, що це не перший тривалий політ астронавтки: раніше вона провела майже рік на Міжнародній космічній станції. Попри регулярні фізичні тренування у космосі, швидко відновити координацію після повернення наразі неможливо — організму потрібен час.

Подібні труднощі підтверджують і інші астронавти. Зокрема, представник Європейського космічного агентства Андреас Могенсен розповідав, що після місії на МКС також не міг нормально рухатися із заплющеними очима.

