Астронавтка NASA розповіла про жахливі наслідки перебування в космосі протягом 8 місяців

Суніта Вільямс втратила здатність виконувати життєво важливі функції організму.
Одна із застряглих астронавтів NASA розповіла, що після восьми місяців перебування в космосі вона втратила здатність виконувати декілька базових завдань.
Про це пише Daily Mail.
Суніта Вільямс зізналася, що забула, як це – ходити, після того, як провела 234 дні в мікрогравітації.
"Я була тут досить довго, і зараз я намагаюся згадати, як це – ходити. Я не ходила. Я не сиділа. Я не лягала", - сказала вона під час відеодзвінка з учнями середньої школи Нідхем у штаті Массачусетс.
59-річна Вільямс та її колега, 62-річний Баррі Вілмор, мали провести на МКС всього вісім днів, коли розпочали свою місію 5 червня, але капсула "Боїнга", яка їх доправила, мала технічні проблеми.
Відтоді капсула повернулася на Землю порожньою, залишивши двох астронавтів на МКС щонайменше до кінця березня, коли вони зможуть повернутися додому на космічному кораблі SpaceX Crew-9.
Президент Дональд Трамп заявив, що "двох відважних астронавтів фактично покинула адміністрація Байдена", і попросив Ілона Маска і SpaceX "забрати" їх.
"Ілон скоро буде в дорозі. Сподіваюся, все буде в безпеці", - сказав президент. "Щасти тобі, Ілоне!!!".
53-річний мільярдер пообіцяв у своєму дописі повернути Вілмора і Вільямс "якомога швидше".
Під час тривалих космічних місій мікрогравітація негативно впливає на організм астронавтів, спричиняючи значне руйнування м'язів і кісток. За даними NASA, за кожен місяць перебування в космосі кістки астронавтів стають приблизно на один відсоток менш щільними, якщо вони не вживають запобіжних заходів, щоб протистояти цій втраті. А їхні м'язи, які зазвичай активуються простим пересуванням на Землі, також слабшають, оскільки їм більше не потрібно працювати так інтенсивно, кажуть в агентстві. Коли астронавти повертаються з тривалих космічних місій, нерідко вони не можуть самостійно ходити.
Нагадаємо, в NASA дослідили зразок астероїда Бенну і приголомшили результатами. Команда також виявила велику кількість аміаку та формальдегіду, які за певних умов реагують один з одним, утворюючи складні молекули, такі як амінокислоти.
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