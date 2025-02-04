Астронавтка NASA розповіла про жахливі наслідки перебування в космосі протягом 8 місяців

Одна із застряглих астронавтів NASA розповіла, що після восьми місяців перебування в космосі вона втратила здатність виконувати декілька базових завдань.

Про це пише Daily Mail.

Суніта Вільямс зізналася, що забула, як це – ходити, після того, як провела 234 дні в мікрогравітації.

"Я була тут досить довго, і зараз я намагаюся згадати, як це – ходити. Я не ходила. Я не сиділа. Я не лягала", - сказала вона під час відеодзвінка з учнями середньої школи Нідхем у штаті Массачусетс.

59-річна Вільямс та її колега, 62-річний Баррі Вілмор, мали провести на МКС всього вісім днів, коли розпочали свою місію 5 червня, але капсула "Боїнга", яка їх доправила, мала технічні проблеми.

Суніта Вільямс / Фото: NASA

Відтоді капсула повернулася на Землю порожньою, залишивши двох астронавтів на МКС щонайменше до кінця березня, коли вони зможуть повернутися додому на космічному кораблі SpaceX Crew-9.

Президент Дональд Трамп заявив, що "двох відважних астронавтів фактично покинула адміністрація Байдена", і попросив Ілона Маска і SpaceX "забрати" їх.

"Ілон скоро буде в дорозі. Сподіваюся, все буде в безпеці", - сказав президент. "Щасти тобі, Ілоне!!!".

53-річний мільярдер пообіцяв у своєму дописі повернути Вілмора і Вільямс "якомога швидше".

Під час тривалих космічних місій мікрогравітація негативно впливає на організм астронавтів, спричиняючи значне руйнування м'язів і кісток. За даними NASA, за кожен місяць перебування в космосі кістки астронавтів стають приблизно на один відсоток менш щільними, якщо вони не вживають запобіжних заходів, щоб протистояти цій втраті. А їхні м'язи, які зазвичай активуються простим пересуванням на Землі, також слабшають, оскільки їм більше не потрібно працювати так інтенсивно, кажуть в агентстві. Коли астронавти повертаються з тривалих космічних місій, нерідко вони не можуть самостійно ходити.

Нагадаємо, в NASA дослідили зразок астероїда Бенну і приголомшили результатами. Команда також виявила велику кількість аміаку та формальдегіду, які за певних умов реагують один з одним, утворюючи складні молекули, такі як амінокислоти.

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