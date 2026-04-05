Астронавти Artemis II знову залишилися без туалету: що сталося під час польоту до Місяця

Запуск місії Artemis II до Місяця / © Associated Press

Під час польоту до Місяця екіпаж місії Artemis II ззнову зіткнувся з технічною несправністю туалету на борту корабля Orion. Інцидент стався на третій день місії, коли астронавти перебували на відстані майже 320 тисяч кілометрів від Землі.

Про несправність повідомив директор польоту Джадд Фрілінг, передає CNN.

За його словами, йдеться про проблему зі скиданням відходів, яка, ймовірно, виникла через замерзання сечі у вентиляційній лінії системи. На той момент капсула Orion перебувала майже за 320 тисяч кілометрів від Землі, а члени екіпажу — Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Хансен — відпочивали.

Фахівці центру управління польотом оперативно розробили план дій. Щоб розморозити систему, капсулу розвернули так, аби сонячне світло прогріло проблемну ділянку. Це дало частковий результат: частину рідких відходів вдалося вивести з резервуара у відкритий космос. Після цього туалет став доступним, але лише для використання з твердими відходами.

Повноцінно відновити роботу системи вдалося лише ближче до опівночі за східним часом. Центр управління польотом повідомив екіпажу, що туалет знову можна використовувати без обмежень. У відповідь астронавти відреагували з полегшенням.

Це вже друга несправність, пов’язана з туалетом під час цієї місії. Одразу після виходу на орбіту екіпаж виявив, що насос системи не працює. Як з’ясувалося, причиною стала недостатня кількість води для запуску. Після додавання води система швидко відновила функціонування.

Через тимчасову відмову туалету астронавтам довелося скористатися альтернативними засобами, подібними до тих, які застосовували під час місій програми «Аполлон». Тоді космонавти не мали повноцінних санітарних систем і використовували спеціальні пакети для відходів, що часто створювало дискомфорт.

Сучасна система на борту Orion базується на технології універсальної системи управління відходами (UWMS), яку розробляли на основі попередніх рішень для Міжнародної космічної станції та програми «Спейс шатл». Вона передбачає виведення рідких відходів у космос, тоді як тверді накопичуються та повертаються на Землю разом з екіпажем.

Подібні проблеми з туалетами не є унікальними для цієї місії. Раніше несправності санітарних систем фіксували і на кораблях Crew Dragon компанії SpaceX, зокрема під час польоту 2021 року, коли виявили витік у системі відведення сечі.

Місія Artemis II — останні новини

У ніч на 2 квітня NASA запустило місію Artemis II — перший за понад пів століття пілотований політ до Місяця. Із Флориди стартувала ракета з кораблем Orion і чотирма астронавтами, які мають здійснити восьмиденний обліт супутника Землі з подальшим поверненням.

Нагадаємо, під час польоту місії Artemis II на борту корабля Orion зафіксували збій у роботі космічного туалету — системи Universal Waste Management System. Екіпаж повідомив про миготіння індикатора несправності, що вказувало на проблему з контролером, яку частково усунули за кілька годин.

Раніше ми повідомляли, що NASA вперше за 54 роки оприлюднило новий знімок Землі, зроблений під час польоту до Місяця. Фото зафіксував командир місії Artemis II Рід Вайзман з ілюмінатора корабля Orion. На зображенні видно одразу два полярні сяйва та зодіакальне світло на тлі планети, яка затуляє Сонце, а також тонкий шар атмосфери Землі.