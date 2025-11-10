Астронавти будуть їсти їжу з повітря та власної сечі на Місяці та Марсі – деталі експерименту

Космос / © Pixabay

Реклама

Європейська космічна агенція (ESA) розпочала перші випробування програми, яка дозволяє виробляти їжу для астронавтів із повітря та сечі. Новий підхід передбачає використання бактерій, які перетворюють суміш газів — водень, кисень та вуглекислий газ — а також сечовину на білки, жири та вуглеводи. Ця технологія може стати основою харчування астронавтів на майбутніх космічних базах на Місяці та Марсі.

Про це повідомили на сайті ESA.

На даний момент астронавти на Міжнародній космічній станції харчуються продуктами, які доставляють із Землі. Однак такий підхід є дорогим і може виявитися непрактичним для довготривалих місій, особливо на Марс, де подорож триває близько дев’яти місяців, не враховуючи необхідності чекати на оптимальне положення планет для польоту. Саме тому науковці пропонують виробляти їжу безпосередньо на місці, використовуючи ресурси, доступні у космосі, і за допомогою мікроорганізмів.

Реклама

Одним із таких підходів є проєкт фінської компанії Solar Foods, який назвали HOBI-WAN. У його рамках у біореакторах вирощують бактерії, які отримують живлення з чистих газів повітря, що подаються із спеціальних балонів, а також зі сечовини як джерела азоту для синтезу білка. В результаті роботи бактерій утворюється солеїн — суміш білків, вуглеводів, жирів, мінералів і всіх незамінних амінокислот. Білкова складова продукту становить 78%.

Перший етап проєкту проходить на Землі, де створюють умови, максимально наближені до космічних. У майбутньому планується адаптувати систему так, щоб вона могла переробляти відходи астронавтів навіть ефективніше, ніж існуючі системи підтримання життя на Міжнародній космічній станції.

Крім бактерій, ESA досліджує можливості використання рослин у космосі. Пустельний мох аридниця показав здатність рости в симульованих умовах Марса навіть без сторонньої підтримки. Чайні кущі успішно ростуть у умовах, що імітують Місяць, хоча не підходять для Марса. Це допомагає вченим зрозуміти, які рослини можна адаптувати для космічних баз.

Також планували використовувати марихуану як джерело їжі, волокон для одягу та компонентів для ліків, проте випробування не вдалося завершити через падіння супутника з біореактором.

Реклама

За задумом науковців, нові технології виробництва їжі з повітря та сечі астронавтів не лише допоможуть організувати раціон у космосі, а й можуть стати корисними на Землі для створення стійких джерел білка та інших поживних речовин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що китайські астронавти вперше у космосі смажили м’ясо.