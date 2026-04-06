Астронавти місії "Артеміда-2" / © Associated Press

Реклама

У понеділок, 6 квітня, астронавти місії «Артеміда 2» увійшли до простору Місяця.

Про це пише Space.com.

Капсула «Оріон» увійшла до області, де місячна гравітація сильніша за земну, о 04:37 за Гринвічем (07:37 за Києвом). На той час капсула перебувала приблизно за 62 764 кілометри від Місяця та за 373 368 км від Землі.

Реклама

Астронавтка Христина Кох сказала, що Місяць має інакший вигляд, ніж із Землі. Вона повідомила, що «темні ділянки просто не зовсім на своїх місцях» і «щось відрізняє Місяць, який ми бачимо із Землі, від того, що видно з космічного корабля».

Що відомо про історичну місію «Artemis 2»

До складу екіпажу входять троє астронавтів NASA — командир Рід Вайзман, Віктор Гловер і Крістіна Кох, а також Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства.

Під час обльоту Місяця астронавти вивчатимуть супутник Землі і збиратимуть дані про його рельєф і геологію. Вони також стануть свідками повного сонячного затемнення, яке не буде видно на Землі.

Корабель «Оріон» скористається місячною гравітацією, щоб вийти на траєкторію польоту додому.

Реклама

Досі рекорд відстані від Землі належить астронавтам місії «Аполлон-13», які у квітні 1970 року перебували за 400 171 км від нашої планети.

У NASA оцінюють, що це може перевершити рекорд, встановлений «Аполлоном-13» 1970 року, залежно від точного часу і траєкторії.