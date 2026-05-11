Астронавти NASA показали, як поводиться вода у відкритому космосі: крапля стала ідеальною кулею (фото)

Космос / © Pixabay

Реклама

Астронавти NASA показали, як поводиться вода у відкритому космосі: крапля перетворилась на ідеальну кулю.

Про це повідомляє NASA Artemis.

NASA оприлюднило незвичайне відео з місії Artemis II, на якому астронавти демонструють, що відбувається з водою в умовах мікрогравітації. У невагомості крапля рідини набуває форми майже ідеальної сфери та вільно плаває всередині космічного корабля.

Реклама

Відео було зняте в капсулі Orion під час 10-денної місії Artemis II, яка стала історичною завдяки рекордній відстані польоту від Землі — понад 406 тисяч кілометрів. Екіпаж не лише облетів темний бік Місяця, а й провів кілька наочних експериментів із водою.

На кадрах можна побачити, як крапля води зависає у повітрі у вигляді прозорої кулі. Один із членів екіпажу, канадський астронавт Джеремі Гансен, який уперше побував у космосі, дивиться крізь неї, і його зображення перевертається догори ногами через заломлення світла.

Фото: скрін відео НАСА

Пізніше астронавт “ловить” водяну сферу за допомогою трубочки, а потім знову відпускає її в умовах мікрогравітації.

У NASA пояснили, що така форма виникає через поверхневий натяг. У космосі майже відсутня сила тяжіння, тому молекули води однаково притягуються одна до одної в усіх напрямках. Через це рідина прагне утворити форму з найменшою площею поверхні — сферу.

Реклама

На Землі гравітація зазвичай “розплющує” воду, тому вона розтікається у вигляді калюжі. У невагомості ж поверхневий натяг стає домінуючою силою, і вода перетворюється на майже ідеальну кулю.

Реакція Мережі

У Мережі відео викликало захоплення користувачів. Багато хто назвав експеримент “магією фізики” та прикладом того, як навіть у серйозних космічних місіях залишається місце для людської цікавості та розваг.

Місія Artemis II завершилася місяць тому. Під час польоту астронавти побили рекорд місії Apollo 13, ставши людьми, які відлетіли найдалі від Землі за всю історію космонавтики.

Новини партнерів