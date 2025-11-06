Астронавти опинилися в пастці: китайський екіпаж не може повернутися на Землю

Екіпаж китайської місії «Шеньчжоу-20» / © AP

Екіпаж китайської місії «Шеньчжоу-20» застряг на орбіті після того, як їхня капсула зазнала удару від загадкового об’єкта.

Про це повідомило видання Mirror.

На борту перебувають астронавти Чень Дун, Чень Чжунжуй і Ван Цзе, які виконують наукові експерименти на космічній станції «Тяньгун» із квітня. За офіційними даними, попередньо йдеться про зіткнення з фрагментом орбітального сміття. Після інциденту було прийнято рішення відкласти заплановане повернення екіпажу на Землю, що мало відбутися 5 листопада.

Нині фахівці оцінюють масштаб пошкоджень капсули та визначають, чи можливо провести ремонт безпосередньо на орбіті. Точних строків відновлення місії поки не називають.

Експерти наголошують, що цей інцидент знову звертає увагу на небезпеку космічного сміття, яке обертається навколо Землі зі швидкістю понад 28 тисяч кілометрів на годину. За словами доктора Ієна Віттакера з Ноттінгемського Трентського університету, на орбіті нині перебуває понад 36 тисяч об’єктів розміром щонайменше з мобільний телефон, і їхня кількість стрімко зростає.

Учений попереджає, що навіть невеликий уламок може становити загрозу життю астронавтів або зруйнувати обладнання. Він закликав компанії, зокрема SpaceX, посилити заходи зі зменшення кількості орбітального сміття.

Нагадаємо, завдяки новітній пічці, доставленій на станцію, шестеро астронавтів, які беруть участь у місіях «Шеньчжоу-20» та «Шеньчжоу-21», змогли насолодитися гарячою, свіжоприготованою їжею.