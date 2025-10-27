ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
3 хв

Астронавти посадили військовий вертоліт у засніжених Альпах: з якою метою

Астронавти ESA впевнено приземлили гелікоптер на зледенілі схили Альп, що є найкращою імітацією посадки на Місяць.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Німецький військовий вертоліт Eurocopter EC-135 в Альпах

Німецький військовий вертоліт Eurocopter EC-135 в Альпах / © Bild

Після лише трьох тижнів навчання астронавти Олександр Герст і Маттіас Маурер здійснили посадку вертольота Бундесверу в засніжених Альпах. Таким чином астронавти відпрацьовують навички, необхідні для приземлення на Місяць у межах місії «Артеміда-3» 2027 року.

Про це повідомляє Bild.

За штурвалом вертольота був 49-річний Герст, який відпрацьовує навички, необхідні для майбутньої посадки на Місяць. Ще три тижні тому він не мав досвіду керування цим повітряним судном, а тепер упевнено приземляє військовий Eurocopter EC-135 на зледенілих гірських схилах.

Герст і його колега Маурер (55 років, учасник космічної місії 2021 року) беруть участь у спільному проєкті Бундесверу та Європейського космічного агентства (ESA). У межах програми «Артеміда-3» один із астронавтів має шанс стати першим німцем, який висадиться на Місяці 2027 року.

Вертоліт використовується як найкращий спосіб імітації вертикальної посадки у космосі.

«В кінці це відчувалося цілком природно: вже не думаєш про те, що робиш, і раптом сідаєш на кам’яну брилу. Те, що ми змогли досягти цього всього за три тижні, справді вражає. Але, звісно, це заслуга інструкторів Бундесверу, які повірили у нас», — розповів Герст.

Головнокомандувач Бундесверу Карстен Броєр спочатку сумнівався, чи варто дозволяти астронавтам-новачкам керувати військовим гелікоптером, але рішення себе виправдало.

«Це було абсолютно правильне рішення. Це досвідчені люди, перед якими стоїть грандіозне завдання — підготовка до місії, яка може значно просунути нас як людство та як європейську спільноту», — сказав генерал.

У гірських умовах, де немає дерев, людей чи горизонту, астронавти опинилися в ситуації, максимально схожій на місячну. Вони вчилися оцінювати відстані інтуїтивно і покладатися лише на прилади.

«Ти влітаєш в ущелину, і інструктор буквально каже: „Ліворуч все гаразд, у тебе там ще п’ять метрів“. Я дивлюсь праворуч — а там теж лише п’ять метрів. І тут ти точно розумієш: ось зараз головне не облажатись», — пояснив Герст.

Коли журналісти запитали, що саме астронавти планують досліджувати на Місяці, Маурер відповів: «Багато. Адже за часів програми „Аполлон“ висаджувалися лише в екваторіальній зоні і думали, що Місяць сухий і марний. Тепер ми знаємо: на полюсах є вода, отже, можливо, органічні сліди. Вони можуть дати нам розуміння того, як зародилося життя на Землі».

У майбутньому місії «Артеміди» поступово створюватимуть інфраструктуру на Місяці. Мета ESA — побудувати європейську дослідницьку базу, подібну до наукових станцій в Антарктиді, щоб забезпечити довготривалі космічні експедиції.

До слова, китайська місія Chang’e-6 привезла зі зворотного боку Місяця сенсаційну знахідку: у зразках місячного пилу виявили частинки надзвичайно рідкісного метеорита типу CI-хондрит. Це найвологіші метеорити, до 20% маси яких становить вода. Науковці вважають, що CI-хондрити могли відіграти ключову роль у постачанні води на ранню Землю та Місяць.

