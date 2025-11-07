ТСН у соціальних мережах

Астронавти масово страждають від "космічної хвороби": вчені виявили новий ефект невагомості

Невагомість серйозно впливає на здоров’я астронавтів, спричиняючи запалення носових пазух та головний біль.

Астронавт

Астронавт / © NASA

До 85% астронавтів під час місій на орбіті стикаються із закладеністю носа, головним болем і тиском у пазухах — прояви порушення роботи дихальних шляхів у невагомості.

Відповідне дослідження було опубліковано в The Laryngoscope Investigative Otolaryngology.

Вчені з Техаського університету A&M та Х’юстонської методистської лікарні проаналізували медичні записи 71 астронавта NASA, які брали участь у місіях з 2000 по 2019 рік. Загалом зафіксували 754 медичні інциденти, пов’язані зі здоров’ям носових пазух. З’ясувалося, що 60 астронавтів повідомляли про проблеми з носовими пазухами, а троє з чотирьох відчували постійну закладеність носа.

Найпоширенішою скаргою стала закладеність носа — її відчували близько 75% учасників. Причина полягає у зміні розподілу рідин у тілі в умовах мікрогравітації: рідина переміщується до голови, викликаючи набряк слизової й підвищений тиск у пазухах. Це може впливати на концентрацію та швидкість прийняття рішень — критично важливі показники під час роботи у космосі.

Додатково ситуацію погіршують перепади тиску під час виходів у відкритий космос, що провокують дисфункцію євстахієвої труби.

Нагадаємо, екіпаж китайської місії «Шеньчжоу-20» застряг на орбіті після того, як їхня капсула зазнала удару від загадкового об’єкта.

