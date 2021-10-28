Астроном NASA розгледів фантастичного монстра у сузір’ї Стрільця: фото

На знімку телескопа Spitzer зафіксовано активну область зіркоутворення, яка своїми обрисами нагадує силует Годзілли.

Астроном Каліфорнійського технологічного інституту Роберт Герт опрацював зображення, отримане телескопом Spitzer, в якому помітив схожість із фантастичним монстром із японського фільму про Годзіллу.

Кумедний колаж опубліковано на сайті Лабораторії реактивного руху NASA.

За словами Герта, він не шукав спеціально цей силует на знімках телескопа. “Мені просто довелося глянути на область неба, яку я переглядав уже багато разів раніше, але я ніколи не збільшував його масштабу. Іноді кадрування змінює все. Тоді я побачив очі та рота, які кричали — це Годзілла” — розповів астроном.

Насправді на фотографії показано туманність — хмару газу та пилу в космосі, де відбувається активний процес зіркоутворення. За мільярди років тут утворилася незліченна кількість зірок. У видимому для людського ока світлі ця область майже повністю прихована пилом. Але інфрачервоне світло може проникати через хмари, відкриваючи приховані області, подібні до цієї.

Астроном Каліфорнійського технологічного інституту Роберт Герт відповідає за переважну більшість загальнодоступних зображень, створених на основі даних телескопа Spitzer з моменту запуску обсерваторії у 2003 році.

Нагадаємо, раніше американським астронавтам на МКС вдалося досягнути успіху в експерименті Plant Habitat-04, виростивши на навколоземній орбіті перші плоди на чотирьох рослинах перцю чилі.

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