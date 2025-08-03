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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Астроном назвав точну дату прибуття "інопланетного зонда" на Землю

Вчений назвав період можливого контакту з міжзоряним «зондом».

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Космос

Космос / © Pixabay

Відомий астроном із Гарварду Аві Лоеб висловив серйозне побоювання у зв’язку з міжзоряним об’єктом 3I/ATLAS, що мчить крізь Сонячну систему та може виявитися інопланетним апаратом. Науковець припускає, що цей об’єкт може не просто спостережувач, а справжній космічний зонд — або навіть озброєний корабель.

Про це пише видання Daily Mail.

Лоеб уточнив, що якщо 3I/ATLAS є інопланетним апаратом, він може досягти Землі у період з 21 листопада по 5 грудня 2025 року. Ця дата базується на моделюванні траєкторії об’єкта та його близькості до Сонця у кінці жовтня, коли він перебуватиме по іншу сторону від Землі — потенційно у зоні прихованого маневрування.

За словами Лоеба, 3I/ATLAS має ретроградну орбіту — тобто рухається проти звичайного напрямку інших тіл у Сонячній системі — й збігається в площині з внутрішніми планетами, включаючи Землю. Ймовірність випадкового збігу таких траєкторій оцінюється в лише 0,2%.

Лоеб попереджає: якщо цей об’єкт не безпечний, від того, як реагуватиме людство, залежить потенційний результат — порятунок чи катастрофа. «Цей зонд може прийти як рятівник або знищувач. Нам слід готуватися до обох сценаріїв і перевіряти, чи інтерстелярні об’єкти насправді лише каміння», — наголосив він.

Критики ж ставляться до таких припущень із скепсисом. Астроном Кріс Лінто з Оксфордського університету назвав ідею інопланетного зонда «ахінеєю на підборах», вважаючи це зневагою до серйозної наукової роботи, пов’язаної з дослідженням 3I/ATLAS.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені припускають, що загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який нещодавно увійшов у Сонячну систему, може бути ворожим інопланетним космічним кораблем, що планує атаку на Землю вже у листопаді.

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